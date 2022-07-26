Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekiliyor

Kaynak, Roskosmos

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Rusya, 2024'ten itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekileceğini ve bunun yerine kendi uzay istasyonunu kuracağını açıkladı.

Rusya Uzay Kurumu Roskosmos'un yeni Başkanı Yuri Borisov, 2024'e dek tüm sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.

ABD ve Rusya, diğer ortaklarıyla birlikte, ISS'te 1998'den bu yana başarılı bir şekilde birlikte çalıştı.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ilişkiler bozuldu ve Rusya daha önce Batılı ülkelerin ambargoları yüzünden projeden çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Beş farklı uzay kurumunun ortak projesi olan ve 1998'den bu yana dünyanın yörüngesinde dönen ISS'te binlerce bilimsel deney yapıldı.

ISS'in süresinin 2024'e kadar devam etmesi onaylandı, ancak ABD tüm tarafların uzlaşmasıyla altı yıl daha devam etmesini istiyodu.

Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesinde konuşan Borisov, 2024'ten sonra ISS'in terk edilmesine karar verildiğini söyledi.

"Bence bu zamana kadar bir Rus yörünge istasyonu oluşturmaya başlarız" diyen Borisov, yeni uzay istasyonunun kurununun başlıca önceliği olacağını vurguladı. Putin ise "İyi" diye yanıt verdi.

Kararın ISS'in geleceği açısından ne anlama geleceği net değil. Üst düzey bir NASA yetkilisi Reuters haber ajansına, kuruluşun Rusya'nın planlarından resmen haberdar edilmediğini söyledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ISS, 1998'den bu yana dünyanın yörüngesinde dönüyor.

Rusya ve ABD arasında ISS'teki işbirliği Ukrayna'daki savaştan pek etkilenmedi ve taraflar Rus kozmonotların Amerikan uzay araçlarında ve ABD'li astronotların da Rus uzay araçlarında istasyona gidebilmesi için bir anlaşma imzaladılar.

Ancak savaş, Batı ve Rusya arasındaki diğer işbirliği alanlarını etkiledi. Avrupa Uzay Kurumu (ESA) Mars'a bir araç göndermek için Rusya'yla işbirliğine son verdi ve Rusya da Soyuz uzay aracının Fransız Guyanası'ndaki ESA fırlatma rampasından kalkışını durdurdu.