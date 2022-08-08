İngiltere'de Horniman Müzesi, 19. yüzyılda yağmalanan 72 tarihi eseri Nijerya'ya iade edecek

Kaynak, Horniman Müzesi Fotoğraf altı yazısı, Benin Bronzları

32 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Horniman Müzesi, 19. yüzyılda Benin Krallığı'ndan yağmalanan 72 tarihi eseri Nijerya'ya iade etmeyi kabul etti.

İade edilecekler arasında, 12 pirinç levhadan oluşan ve "Benin Bronzları" olarak bilinen eserler de yer alıyor.

Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu (NCMM) Ocak ayında söz konusu eserlerin iade edilmesini talep etmişti.

Horniman Müzesi, iade kararını; Nijerya ve İngiltere'de toplum liderleri, müze ziyaretçileri, çocuklar, akademisyenler ve sanatçılara danışarak aldığını açıkladı.

Müze yetkilisi Eve Salomon, "Bu eserlerin zorla elde edildiğine dair kanıtlar çok açık, Nijerya'ya iade etmenin hem ahlaki hem de uygun olduğu görüşündeyiz. Bu adımı atabilmekten memnunuz" dedi.

NCMM'den yapılan açıklamada ise "Horniman Müzesi'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz, işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Nijerya, İngiltere'nin 18 Şubat 1897'de ülkenin güneyindeki dönemin Benin Krallığı'na düzenlediği istilanın 125. yılında, yağmalanan Benin bronzlarının tümünün "ana vatanına" iade edilmesini istiyor.

Nijerya'nın sömürge döneminde kaçırılan tarihi ve kültürel değeri olan Benin bronzları; ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müze, üniversite ve kiliselerde sergileniyor.

900'den fazla eser, İngiltere'nin en ünlü müzesi British Museum'da yer alıyor. Ancak, Benin Bronzlarının büyük çoğunluğunu elinde bulunduran müze, bu eserlerin iade edilmesine sıcak bakmıyor.

Nijerya ise sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor.