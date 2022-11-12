Belçika’da gençlere alkol reklamı yasağı

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52 dakika önce

Y﻿usuf Özkan / Lahey

Belçika hükümeti, genç kesimlerin alkol reklamlarına karşı savunmasız olduğunu belirterek, gençlere yönelik medyada alkol reklamlarını yasaklama kararı aldı.

Hükümetin hazırladığı plan kapsamında akaryakıt istasyonlarında da gece saat 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında alkol satışına da izin verilmeyecek.

Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'nin hazırladığı yeni plan, bakanlar kurulu tarafından onaylandı.

Sağlık Bakanı Vandenbroucke'a göre, gençler alkol reklamlarına karşı savunmasız. Belçikalı bakan, bu nedenle gençleri hedef alan medyaya alkol reklamı yasağı getirileceğini açıkladı.

Alkollü içkiler için reklam yasağı, dergilerde, gazetelerde, çocuk ve gençlere yönelik filmlerin gösterildiği sinemaların yanı sıra; genç kitleye yönelik dijital medya da yaygınlaştırılacak.

Akşam saatlerinden itibaren de Belçika'daki tüm akaryakıt istasyonlarında her türlü alkollü içkinin satışına yasak getirilecek. Yasak, akşam saat 22:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında geçerli olacak.

Yeni düzenleme ile hastane kantinlerinde de alkollü içki satılamayacak. İçecek otomatlarından soğuk bira ya da şarap almak artık mümkün olmayacak, ancak hastane restoranlarında alkollü içki satışına yasak getirilmeyecek.

Ülke çapında 16 yaşından küçüklere alkollü içki satışı yasak. 16 yaşından büyükleri bira ya da şarap gibi düşük alkollü içecek alabiliyor. 18 yaşından büyüklere ise, her türlü alkollü içecek satışı serbest.

Flaman Bağımlılık Merkezi (VAD) Başkanı Hendrik Peuskens, kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı önlemin yetersiz olduğunu savunuyor.

Alkol yasağının bütün nüfusu kapsaması gerektiğini söyleyen Belçikalı uzman, "Hangi medyanın gençleri hedef aldığını tanımlamak zor. Örneğin gençler, alkol reklamı olan yerlere maç izlemeye gitmiyor mu? Genel nüfusa yönelik bir reklam yasağı daha verimli olur. Bunu, sigara ile ilgili deneyimlerimizden biliyoruz" diyor.