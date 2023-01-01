Hollanda'da yılbaşı gecesi havai fişek nedeniyle çıkan yangında 6 bin ördek telef oldu

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

49 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda’nın kuzeyindeki Ermelo kentindeki bir çiftlikte yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangında 6 binden fazla ördek telef oldu. Polise göre, yangına yılbaşı kutlaması için atılan havai fişekler neden oldu.

Haber portalı Nu.nl’ye göre, saat 02:30 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede bütün ahırı sardı. Tamamen yanan binadaki 6 binden fazla ördek telef oldu.

İtfaiye tarafından kontrol altına alınan yangının, yeni yıl kutlamaları nedeniyle atılan havai fişeklerden çıktığı belirtiliyor.

Polis, yangına neden olan havai fişekleri attıkları gerekçesiyle 2 çocuğu gözaltına aldı.

Hollanda genelinde, yılbaşı gecesi atılan havai fişekler nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Havai fişek yaralanmaları nedeniyle hastanelerin acil servisleri gece boyu yoğun mesai haracadı.

Hollanda, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en fazla havai fişek ithal eden ülke.

Geçen yıl AB ülkeleri, 90 milyon euro değerinde yaklaşık 30 bin ton havai fişek ithal etti. Covid salgını nedeniyle ithalat rakamları düştü. Salgın öncesinde yaklaşık 80 bin ton havai fişek ithal edilmişti.

Yüzde 99'u Çin'den gelen havai fişeklerin üçte ikisi Hollanda tarafından tüketiliyor.

Kutlamalarda ırkçı mesajlar

Hollanda'da yılbaşı gecesi ülke gündemine oturan bir olay da, geri sayım sırasında canlı yayında Erasmus Köprüsü’ne yansıtılan ırkçı mesajlar oldu.

Ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam, her yıl Erasmus Köprüsü'ndeki geleneksel havai fişek gösterisi ile yeni seneye giriyor. Televizyon kanalları, bu gösteriyi canlı olarak yayınlıyor,

Bu yıl şiddetli rüzgar nedeniyle havai fişek gösterisi ertelendi. Geri sayım başladığı anda, Erasmus Köprüsü'ne dakikalarca ırkçı sloganlar yansıtıldı.

RTL kanalının canlı yayınına yansıyan geri sayım sırasında köprüye ırkçıların sloganları olan, "Beyazların hayatı önemlidir" ve "Zwarte Piet (BM tarafından yasaklanan, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas'ın siyah yardımcıları) yanlış bir şey yapmadı" gibi yazılar yansıtıldı.