6 yaşındaki çocuğa istismar davası: Duruşma tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle öne çekildi

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24 dakika önce

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmesine ve H.K.G'nin cinsel istismar maruz kalmasına ilişkin dava Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle 30 Ocak'a çekildi.

Daha önce davanın ilk duruşmanın 22 Mayıs'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Bu karar öncesinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV'ye "Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir" demişti.

Kurtulmuş açıklamasına şöyle devam etmişti:

"Büyük bir ahlaksızlık. Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir'

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H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti

Bu arada DHA'nın haberine göre, H.K.G.'nin avukatı; tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep etti. H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.

İddialarla ilgili iddianame geçen hafta kabul edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da 2012 yılındaki cinsel istismar soruşturmasında "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmeden savcı hakkında inceleme başlatmıştı.

Hiranur Vakfı'na sert tepki gösteren Cemil Kılıç: Tarikatlar istedi, MEB görevimden ihraç etti

Hiranur Vakfı'na sert tepki gösteren ilahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç, görevinden ihraç edildiğini duyurdu.

İlahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç sosyal medya hesabından, "Tarikatlar istedi, MEB ihraç etti" başlığıyla duyuruda bulundu.

Kılıç, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi" dedi.

Cemil Kılıç, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızını evlendirdiği ve kızının cinsel istismara uğradığı haberlerinin ardından, "Sapıklığa tepki gösteriyoruz; İslam'a saldırı var, diye bağırıyorlar. Yazıklar olsun! İslam'a saldıran asıl sizsiniz! Çünkü siz sapkın amellerinizle İslam'ı yıkmaya çalışıyor, İslam'ı tahrif ediyorsunuz. Biz ise arı duru İslam'ı sizin şerrinizden korumaya çalışıyoruz" demişti.