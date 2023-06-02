Biden, sahnede yere düştü

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Biden, sahnede yere düştü

bir saat önce

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletinde katıldığı Amerikan Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde, diplomalar dağıtıldığı esnada sahnede tökezleyip yere düştü.

Amerika tarihinin en yaşlı başkanı olan 80 yaşındaki Biden, düşüşünün ardından yakın korumaları tarafından ayağa kaldırıldı.

Başkan Biden, mezuniyet törenine katılan 921 öğrenciyle de tek tek el sıkışmak için yaklaşık 1,5 saat ayakta durmuştu.

Beyaz Saray İletişim Daire Başkanı Ben LaBolt, “Biden’ın iyi olduğunu” söyledi.

LaBolt, Twitter’da yaptığı paylaşımda, Biden’ın tokalaştığı esnada sahnedeki kum torbasına takıldığını söyledi.

Biden, Beyaz Saray’a geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, gülümseyerek, “Kum torbasının azizliğine uğradım” dedi.

Olay anına ilişkin görüntülerde de Biden’ın iki yakın güvenlik görevlisi tarafından ayağa kaldırıldıktan sonra, prompterları sabitlemek için kullanılan iki kum torbasını işaret ettiği görülüyor.

Ayağa kalktıktan sonra ise yardımsız bir biçimde koltuğuna kendi başına yürüdü.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Biden'ın kendisini "gayet iyi hissettiğini" ve uçağa "büyük bir gülümsemeyle" bindiğini ifade etti.

Eleştirmenler ise Biden’ın ikinci dönemde görevde kalmak için çok yaşlı olduğu yorumunda bulunuyor.