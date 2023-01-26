2023 BU: Dünya'ya uydulardan daha çok yaklaşacak asteroid

Kaynak, Getty Images

29 dakika önce

2023 BU asteroidi Türkiye Saatiyle sabaha karşı Dünya'ya çok yakın bir yörüngeden geçecek.

Minibüs büyüklüğündeki asteroidin Dünya'ya 3600 km yaklaşması bekleniyor.

Asteroidi geçen hafta sonu Kırım'dan amatör gökbilimci Gennadiy Borisov tespit etmişti.

Yapılan gözlemlerle 2023 BU asteroidinin büyüklüğü ve yörüngesi hakkında daha fazla bilgi edinildi.

Asteroid Dünya'ya 36.000 km mesafede seyreden uydulardan çok daha fazla yaklaşmış olacak ama bir uyduya çarpma ihtimali oldukça küçük.

Astreroid Cuma günü TSİ 03.27'de Dünya'ya en yakın noktadan geçecek.

3,5 metreye 8,5 metre boyutlarında olduğu hesaplanan asteroid Dünya'ya çarpacak bir yörüngeden geçse bile atmosferde büyük bir yangın topu halinde parçalanacaktı.

2013'te Rusya'nın güneyinde Dünya'nın atmosferine çarpan Chelyabinsk asteroidinin çapı 20 metreye yakındı ve çarpmanın etkisiyle camları kıracak şiddette şok dalgaları yaratmıştı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) araştırmacılara göre, 2023 BU'nun Dünya'ya bu kadar yaklaşması Güneş etrafındaki yörüngesinin kaymasına neden olacak.

Dünya'ya yaklaşmadan önce hemen hemen yuvarlak olan ve normalde 359 günde tamamladığı yörüngesinin, Dünya'nın yerçekimi kuvveti nedeniyle oval bir hal alacağı ve 425 günde tamamlayacağı belirtiliyor.

Dünya'ya yakın geçme ve zarar verme ihtimali olan büyük asteroidlerin çoğu tespit edilmiş durumda.

Dinozorların yok olmasına neden olan asteroidin çapının 12 km civarında olduğu sanılıyor.

Ancak çapı 150 m kadar olan asteroidlerin ancak yüzde 40 kadarının ne kadar risk oluşturduğu belirlenmiş durumda.

Bunların çarpması halinde bir şehir büyüklüğündeki alanlara zarar vermesi söz konusu olabilir.

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden Profesör Don Pollacco, Dünya yörüngesinden geçen ve henüz keşfedilmemiş asteroidler olduğunu ve 2023 BU'nun da yakın zaman önce keşfedildiğini, ama bu keşiften önce belki de binlerce kez bu yörüngeden geçmiş olduğunu belirtiyor.

"2023 BU'nun bileşimine bağlı olarak, bu asteroidin Dünya yüzeyine ulaşması mümkün değil; dolunaydan daha parlak şekilde bir ateş topu gibi atmosferde yanacaktır."