P﻿akistan'da eski başbakan İmran Han'a Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçim yasağı

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14 dakika önce

P﻿akistan'da Yüksek Seçim Kurulu eski başbakan İmran Han'ın seçimlerde aday olamayacağına karar vererek bir tür siyaset yasağı koymuş oldu. Ünlü bir eski kriket oyuncusu olan İmran Han daha önce, hakkındaki şikayetlerin siyasi amaçlarla gündeme getirildiğini söylemişti.

H﻿an'ın yabancı ziyaretçiler tarafından kendisine sunulan hediyelerin ayrıntılarını ve daha sonra bunları satarak elde ettiği gelirleri beyan etmediği iddia ediliyor.

Bahsi geçen hediyeler arasında Rolex bir saat, bir yüzük ve bir çift kol düğmesi de var.

Eski başbakanın avukatları seçim kurulunun kararına karşı Yüksek Mahkeme'ye giderek itiraz edeceklerini söyledi.

B﻿BC'nin Pakistan'daki muhabiri Anbarasan Ethirajan beş kişilik Yüksek Seçim Kurulu heyetinin oy birliğiyle aldığı kararın, eski başbakan açısından büyük bir darbe olduğunu söylüyor.

İ﻿mran Han ülkesinde hala çok popüler bir politikacı. Seçim Kurulu kararının ne kadar süreyle geçerli olacağı ise belli değil.

H﻿an geçen ay, başbakanlık görevi sırasında kendisine verilen hediyelerden en az dördünü sattığını kabul etmiş ama bunları gelir vergisi beyannamesine koyduğunu söylemişti.

P﻿akistan'da kamu görevi yapan kişilerin kendilerine verilen bütün hediyeleri beyan etmeleri gerekiyor. Ama bunlardan belli bir değerin altında olanları yasal olarak alıkoyabiliyor, daha değerli olan bazılarını ise görevden ayrılırken değerinin yüzde ellisine satın alabiliyorlar.

H﻿akkındaki suçlamaları reddeden İmran Han daha önce kendisine verilen hediyelerden bazılarını ulusal güvenlik gerekçesiyle beyan etmediğini söylemişti.

Ancak AFP ajansının haberine göre, İmran Han verdiği yazılı bir ifadede yaklaşık 100 bin dolar değerinde bazı hediyeleri, yarı fiyatına alıp daha sonra iki misline sattığını kabul etmişti.

K﻿arar açıklanmadan önce güvenlik önlemleri alındı

İ﻿mran Han'ın avukatlarından Faysal Çavduri, Reuters haber ajansına, seçim komisyonunun böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığını, itiraz edeceklerini söyledi.

K﻿arar açıklanmadan önce başkent İslamabad'da güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Han'ın partisinin (Pakistan Tahrik-i İnsaf Partisi) sözcüsü Fawad Çavduri ise kararın açıklanmasından sonra, yandaşlarına, sokaklara dökülerek "bu parlamentoyu devirmeleri" çağrısı yaptı.

İ﻿mran Han Nisan ayında bir güven oylaması ile görevden alındığından bu yana hükümeti ve orduyu sert bir şekilde eleştirmeyi sürdürüyor.

O günden bu yana ü﻿lkeyi bir baştan bir başa dolaşan Han, yaptığı bir dizi ateşli konuşmada erken seçim talebini de dile getirdi.

Bir tür İslami demokratik sosyalizmi ve güçlü bir sosyal devleti savunan ﻿karizmatik politikacı 2018 seçimlerini kazanarak başbakanlığa getirilmiş ancak Pakistan'ın güçlü ordusu ile arasındaki anlaşmazlıklar giderek büyümüştü.