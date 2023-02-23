Will Smith'in tokat olayından sonra Oscar Ödülleri'nde 'kriz ekibi'

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31 dakika önce

Geçen yılki Oscar Ödülleri töreninde Will Smith’in Chris Rock’a tokat atmasının ardından, bu yılki ödül törenlerinde yaşanabilecek bu tür olaylara karşı bir “kriz ekibi” görev yapacak.

Akademi’nin Genel Müdürü Bill Kramer Time dergisine yaptığı açıklamada, “birçok senaryo üzerine” çalıştıklarını ve “yaşanabilecek her şeye hazırlıklı olmak istediklerini” belirtti.

Kramer, “Geçen yıl olanlar nedeniyle, Oscarlar’da yaşanabilecek olaylara daha geniş açıcan bakıyoruz. Bugün daha çabuk tepki verebilecek durumdayız” dedi.

Akademi Başkanı Janet Yang, daha önce Smith’in Rock’a attığı tokata yeterince çabuk müdahale edilemediği özeleştirisini yapmıştı.

Will Smith, ünlü komedyenin eşi Jada Pinkett Smith hakkında sahnede şaka yapması sonrasu komedyene canlı yayında tokat atmıştı.

Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili bir ifade kullanmıştı.

Başta parodi sanılan olayın ardından Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma" diye bağırmasıyla ortam gerilmişti.

Olaya karşın Will Smith, törenin yapıldığı salonda kalmaya devam etti ve daha sonra En iyi Erkek Oyuncu ödülünü gözyaşlarıyla aldı.

Smith tepkiler üzerine daha sonra Akademi’den istifa etse de, akademinin Will Smith’in üyeliği konusunda karar vermesi birkaç gün sürmüştü. 54 yaşındaki aktör Oscar Ödülleri ve Akademi etkinliklerinden de 10 yıl boyunca yasaklanmıştı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Andrea Riseborough'nun adaylığı tartışma yaratmıştı.

Kramer şimdi kurulan yeni kriz ekibinin benzer olaylara karşı ödül gecesinde “çok çabuk” karar verebileceğini belirtti.

Kramer “Umarım bir şey olmaz ve bu planları uygulamak zorunda kalmayız” diye de ekledi.

Söz konusu kriz ekibi, İngiliz aktris Andrea Riseborough’un geçen ay sürpriz bir şekilde en iyi kadın oyuncu ödülü adayı gösterilmesinden sonra devreye girmişti.

Riseborough’nun bağımsız filmi "To Leslie" Oscar yarışına, Gwyneth Paltrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston ve Edward Norton gibi yıldızların desteğinin ardından katıldı.

Bu desteğin, Oscar ödüllerinden önce kampanya yapılmaması kuralına aykırı olup olmadığı soruları gündeme getirildi.