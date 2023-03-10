İsias Otel'de çocuklarını kaybeden aileler anlatıyor: "Yasımızı yaşayamadan mücadele etmeye başladık"

Fotoğraf altı yazısı, Gazimağusa Kabristanı'nda İsias Otel'de ölen çocuklar için özel bir alan yapıldı

Yazan, Efe Öç

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Kuzey Kıbrıs

18 dakika önce

Adıyaman’daki Isias Otel’de çocukları olan Mağusalı aileler, 6 Şubat öğle saatlerinde Ercan Havalimanı’ndan kalkan uçağa, çocuklarını alıp geri getirmek niyetiyle binmişti. Her çocuk için bir yakını uçağa alındı.

Ada medyasında ve sosyal medyada, çocukların kurtulduğu, iyi olduklarına yönelik haberler yayılıyordu. Kafile yola çıkarken oteldeki durum netlik kazanmamıştı. Televizyon altyazılarında çocukların kurtulduğuna dair bir mesaj bile vardı.

Adıyaman’dan Kuzey Kıbrıs’a bir hafta sonra Pazar günü kalkan uçakta ise voleybol kafilesindeki 25 çocuğun cenazesi döndü Ada’ya…

Yalnızca otelin arka kısmındaki odalarda kalan, biri aynı zamanda matematik öğretmeni olan dört veli enkazdan sağ çıktı.

Onlar Murat Aktuğralı, Esra Özberkman, Pervin İpekçioğlu ve Osman Kılıç’tı…

Çocuklar otelin ön cephesindeki çok yataklı odaların bulunduğu, 4. ve 2. katlar arasında kalıyordu. Otel deprem sırasında bu kısma doğru yıkıldı.

Kendi çabalarıyla enkazdan çıkan bu dört veli, birkaç saat sonra enkazdan aşağı inebildi. Şehir karanlık, soğuktu. Yağmur yağıyordu.

Depremden haberdar olan Mağusalı aileler de İsias Otel’de kalan yakınlarını aramaya başlamıştı.

Lefkoşa’dan kalkan ilk uçak akşam 7 sıralarında Adıyaman havalimanına indi. Kızı enkazda kalan Sertaç İpekçioğlu, Adıyaman’a ulaşan kafiledeydi.

BBC Türkçe’ye konuşan tüm aile üyeleri, gerçekle Adıyaman’a indikleri zaman yüzleştiklerini anlattı.

Otel enkazına ulaşan aileler kendileriyle beraber gelen az sayıdaki Kıbrıslı görevli ile el yordamıyla bir çalışmaya başladı.

Ancak ilk profesyonel müdahale ertesi gün gerçekleşebildi. Kuzey Kıbrıs’tan gemi ile hareket eden kurtarma ekipleri, 40 saat sonra enkazda çalışmaya başladı.

Ailelerin verdiği bilgiye göre, depremden yaklaşık 48 saat sonra dahi şehirde kurtarma çalışması yapılan tek yer İsias Otel enkazıydı.

Otelde deprem sırasında 120 kişinin kaldığı ifade ediliyor.

Kuzey Kıbrıs kafilesinin yanında tur rehberi olan 33 kişi de enkazda hayatını kaybetti. O rehberlerden ikisi enkaz altındayken birden fazla kere mesaj yoluyla yardım istedi.

Ali Osman Aydın ve Nazımcan Hartlap isimli o rehberlerden biri enkazda diğeri hastanede öldü.

Mağusa kafilesinden ilk cenazelere üçüncü gün ulaşıldı. Altıncı gün ise Evren Çandır isimli veli enkazdan son çıkarılan kişi oldu. Kızı ve eşi de enkazda hayatını kaybeden Çandır'ın çıkarıldığı sırada nabzı atıyordu ancak o da hayata döndürülemedi.

İlk İsias Otel raporu

Depremin birinci haftasında Mağusa’dan bir grup daha Adıyaman’a gitti. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden öğretim üyeleri, İsias Otel enkazından numuneler topladı ve bulgularını bir ön inceleme raporu olarak yayınladı.

BBC Türkçe’ye konuşan Doç. Dr. Mehmet C. Geneş, otelin depremin bu bölgede yarattığı ivmeye dayanması gerektiği sonucuna vardıklarını söyledi.

Heyet savcıyla da görüşüldüğünü ve kendilerine “tüm belge ve dokümanların dosyada olduğuna dair” güvence verildiğini açıklıyor.

Mağusa’da konuştuğumuz Murat Aktuğralı, Adıyaman’da bulundukları sırada kent halkından kişilerin yanlarına gelerek, otelle ilgili çeşitli iddialar dile getirdiğini anlattı.

Bunlar arasında otel üzerinde makyaj nitelikli bir inşaat çalışması yapıldığı, sahiplerinin siyasi bağlantıları sayesinde işletme izni aldığı gibi iddiaların dile getirildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri arasında yer aldığı TÜGVA bir açıklama ile kuruma ilişkin iddialara yanıt verdi.

Otel sahibinin YİK üyesi olduğu iddiasının gerçek olmadığı açıklandı.

Aileler kimleri suçluyor?

Otel enkazında kızı Serin’i kaybeden Pervin İpekçioğlu, adalet arayışlarının tutuklanan otel sahibi ve iki oğlu ile sınırlı olmadığını söylüyor.

Aynı zamanda DAÜ’de Ceza Hukuku alanında doçent olan İpekçioğlu, imar affına atıf yaparak, denetleyenlerden affı çıkaranlara kadar bir silsile olduğunu savunuyor.

Pervin İpekçioğlu, çocuklarının otel enkazında kalış sebepleri arasında "yandaş" olarak tanımladığı kişilere çıkar sağlanmasını da sayıyor.

Henüz soruşturma aşamasında olan süreçle ilgili Kuzey Kıbrıs Barolar Birliği ile Türkiye Barolar Birliği birlikte çalışıyor.