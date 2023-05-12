'Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak grubun Türkiye'ye girdiği belirtiliyor' paylaşımı sonrası gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak, twitter

12 Mayıs 2023, 11:06 +03 Güncelleme bir saat önce

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast yapmak için bir grubun Gürcistan’dan Türkiye’ye girdiği yolunda haberler olduğunu iddia eden gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma açıldı.

Yanardağ dün akşam, Metro Turizm’in sahibi, Gürcistan’da bulunan firari Galip Öztürk’ün Türkiye’de affedilme karşılığı bunu organize ettiğini, suikastın bugünkü Samsun mitinginde olabileceğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A Maddesi'nde düzenlenen “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan dolayı Yanardağ hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Merdan Yanardağ “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

Yanardağ, kaynağına güvendiği için bunu açıkladığını söylemişti.

Bu sabah tekrar bir paylaşım yapan Yanardağ, “Galip Öztürk'ün avukatı beni aradı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Eğer, bir olay olursa bunun müvekkili ile hiçbir ilgisinin olamayacağını özellikle vurguladı” dedi.

Yanardağ daha önce de seçimler için dijital oy pusulaları hazırlatıldığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dışındaki adaylara basılacak mühürlerin akşam 17.00'de silineceği ve Erdoğan’ın altındaki kutuda belireceği iddiasını ortaya atmıştı.