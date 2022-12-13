Brezilya'da Lula mazbatasını alırken ağladı: Üniversite diploması olmayan birinin başkan seçilmesi, halkın cesaretini gösteriyor

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21 dakika önce

Brezilya'da Ekim ayı sonunda yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı rakibi Jair Bolsonaro'yu az farkla yenilgiye uğratan Luiz Inaciao Lula de Silva'nın (Lula) zaferi Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından onaylandı.

1 Ocak'ta görevi devralacak olan Lula, Brezilya'da "diploma" olarak bilinen mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı ve "Son yıllarda yaşadıklarımdan sonra bugün burada olmam Tanrı'nın varlığının kanıtı. 2002'de ilk mazbatamı aldığımda, üniversite diploması olmadığı için defalarca saldırıya uğrayan birine bu 'diplomayı" veren Brezilya halkının ne kadar cesur olduğunu hatırladım" dedi.

Sekiz çocuklu yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen 77 yaşındaki Lula'nın hiç okula gitmediği ve okuma-yazmayı 10 yaşında öğrendiği belirtiliyor.

Çocukluğunda ve gençliğinde ayakkabı boyacılığı yapan, limanda portakal satan, kuru temizlemecide çalışan Lula, siyasete metal işçiliği yaparken girmişti.

Luiz Inaciao Lula de Silva, Yüksek Mahkeme'deki konuşmasında Brezilya'yı daha adil, daha gelişmiş bir ülke yapma sözü vererek "Bu seçilmiş bir başkanın mezuniyet töreni değil bir demokrasi kutlamasıdır. Tarihinin hiçbir döneminde bu ülkede demokrasi bu kadar tehdit altında kalmadı" dedi.

Resmi sonuçlara göre Lula, 30 Ekim'deki ikinci turda oyların yüzde 50,9'unu, Bolsonaro ise yüzde 40,1'ini aldı.

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Bolsonaro taraftarları polisle çatıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın çizgisi nedeniyle bazı kesimler tarafından "Brezilya'nın Trump'ı" diye nitelenen Bolsonaro şimdiye kadar seçim yenilgisini kabul etmedi ancak başkanlık devir sürecine de engel olmadı.

Bu arada seçimlere hile karıştırıldığını öne süren Bolsonaro taraftarları dün başkent Brasilia'da polisle çatıştı. Güvenlik güçleri polis merkezine girmeye çalışan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Protestocular, ordudan duruma müdahale ederek Lula'nın başkanlığını engellemesini istedi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Bolsonaro'yu destekleyen kamyoncular birçok eyalette ana yolları trafiğe kapatmıştı.

Bazı göstericiler de hâlâ kışlaların önünde ordunun müdahale etmesi talebiyle eylem yapıyor.

Daha önce iki dönem devlet başkanlığı yapan Lula, yolsuzluk ve para aklama suçlamasıyla Temmuz 2017'de 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ertesi yıl cezası 12 yıla çıkarılan Lula, Nisan 2018'de cezaevine girdi. Lula, kamuoyu yoklamalarında birinci görünmesine rağmen 2018 seçimlerine katılamadı. Bu seçimleri Bolsonaro kazandı.