Çorlu'daki tren kazasının tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ç﻿orlu

40 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının tek tutuklu sanığı dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu tahliye edildi. Karasu diğer sanıklarla birlikte tutuksuz yargılanacak.

Kazada 9 yaşındayken yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi, hak arayan ailelerin önder isimlerinden Mısra Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı karara tepki gösterdi.

Kazayla ilgili davanın 5 Ekim'de görülen 11. duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar vermişti.

Mümin Karasu bu karardan 5 gün sonra avukatıyla Çorlu Adliyesi’ne gitmişti.

Karasu ifadesinin ardından Çorlu Cezaevine gönderilmişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ç﻿orlu

A﻿vukatı tutuklama kararına itiraz etmişti

Mümin Karasu’nun avukatı, tutukluluğa itiraz etti.

Dilekçe hakkında yazılı mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, tutuklama kararının yasaya uygun olduğunu ve itirazın reddini talep etti.

İtirazı inceleyen Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise Mümin Karasu’nun tutukluluğuna yapılan itirazı kabul ederek, yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte Karasu'nun tahliyesine karar verdi.

Tahliye gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"… sanığın 10/10/2022 tarihinde bizzat adliyeye gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı, bu hali ile kendisinin bizzat teslim olması karşısında kaçak durumda bulunmadığı, yine dosyaya tensip incelemesinden sonra ve duruşmada yeni delilin dahil olmadığı, dosyanın suç tarihinin 2018 olduğu, aynı suç isnatları ile birden fazla sanığın tutuksuz olarak yargılandığı, dosyanın bulunduğu aşama ve suç tarihi itibariyle müdahale edilebilecek delil de bulunmadığı ve tutuklamanın bir tedbir olduğu hususları göz önüne alınarak sanık müdafisinin itirazının kabulüne ve sanık Mümin Karasu’nun tahliyesine…”

Fotoğraf altı yazısı, Çorlu

H﻿ukuki süreçte neler yaşandı?

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

9 Eylül'de de tren kazası kapsamında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşmanın genişletilmesine karar verilmişti.

Bu kapsamda "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan Nihat Aslan, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Üst Yapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras, yol kontrolörü Burhan Ortancıl, mühendisler Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

Mahkeme heyeti, 5 Ekim'deki duruşmada, yargılanmaya yeni dahil olan Nihat Aslan, Levent Meriçli, Levent Kaytan, Nizamettin Aras, Burhan Ortancıl, Tevfik Baran Önder, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya'ya, yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.