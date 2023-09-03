New York Times Filenin Sultanları'nı yazdı: 'Destekçileri onları güçlü kadının kusursuz sembolleri olarak görüyor'

Kaynak, EPA

12 dakika önce

New York Times gazetesi, Türkiye Kadın Voleybol Mili Takımı’nın başarıları ve Türkiye kamuoyundaki görünürlükleri sonrası yaşanan “bölünmeyi” kaleme alan bir makale yayımladı.

“Bir sürü sorun arasında, Türkiye, Kadın Voleybol Takımı’nda kahramanlarını buldu” başlıklı makalede, takımın bazı oyuncularının aşırı muhafazakarların hedefinde oldukları ifade ediliyor.

Makalede tartışmalar şu cümlelerle özetleniyor;

“Bazı aşırı muhafazakarlar, İslami değerlere aykırı oldukları ettikleri iddiasıyla onlara saldırırken, hayranları, kadının toplumda eşitlik mücadelesi verdiği bir ülkede, onları güçlü kadının kusursuz sembolleri olarak görüyor.”

Makalede Türkiye’deki 6 Şubat depremleri, enflasyon ve kutuplaşma gibi sorunlar hatırlatılıyor ve kadınların başarısının bir hefes olduğu tespiti yapılıyor.

New York Times okurlarına Türkiye’nin laiklik tarihini de kısaca özetliyor.

Çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’nin laik bir ülke olarak Atatürk tarafından kurulduğu, ülke siyasetinin de laik kimliği korumak amacında olanlar ile İslam’ın günlük hayattaki rolünü artırmak isteyenler arasında gidip geldiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci gruba ait olduğu, oyuncuların ise "açıkça" laik kesime dahil olduğu yazılıyor.

Makale Filenin Sultanları’ndan şöyle bahsediliyor:

“Birçok inançlı Müslüman kadının yaptığı gibi başlarını veya vücutlarını kapatacak kıyafetleri giymiyorlar.

“Çarşamba günü Polonya karşısındaki galibiyet sonrası Zehra Güneş Türk gazetecilere, takımın Atatürk’ün vizyonunu geleceğe taşıdığını söyledi.”

Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın takımını Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmaları sonrası aradığı ve onları yakından izlediğini söylediği hatırlatılıyor.

Ancak spor bakanının Türkiye'nin Milletler Ligi'nde şampiyon olduğu karşılaşmaya gitmemesinin de muhalefet tarafından dile getirildiği hatırlatılıyor.

Makalede Ebrar Karakurt özelindeki tartışmalar da yer alıyor.

Karakurt’un homofobik nefret mesajlarının hedefi olduğu ve İslamcı bir gazetenin onu “ulusal utanç” olarak tanımladığını yazılıyor.

Ebrar’ın bu mesajlardan birine verdiği yanıt da makalede yer alıyor.

Karakurt sosyal medyadan “Sana katlanıyoruz” yazan Abdülhamid isimli bir kullanıcıya, “Boş yapma Abdülhamid” yanıtını verdi.

Oyuncu bu yanıtı bir fotoğrafla da paylaştı.