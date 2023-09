Spotify'dan yapay zeka ürünü müziğe yeşil ışık: 'Yasaklamayız'

Spotify bu yıl Drake ve The Weeknd'in seslerinin yapay zeka tarafından klonlanmasıya üretilmiş bir şarkıyı platformdan kaldırmıştı.

Ne Drake'in ne de The Weeknd'in klonlanmış seslerinin "Heart on My Sleeve" şarkısında kullanıldığından haberleri yoktu. Şarkı Eylül ayında Spotify ve diğer online müzik dinleme platformlarından kaldırıldı.