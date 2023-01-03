Çin, Covid nedeniyle vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkelere aynı şekilde karşılık vereceğini açıkladı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çin'in Covid kısıtlamalarını kaldırmasının ardından vaka sayıları artış gösterdi

12 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Çin'den gelen yolculara giriş kısıtlamaları uygulayan ülkelere aynı şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesini hedef alan kısıtlamaların "bilimsel temelden yoksun" ve "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Pekin'in "Sıfır Covid" politikasını gevşetme kararının ardından vaka sayılarının artmasıyla birlikte, ABD, İngiltere ve Fransa’nın da aralarında olduğu 10'dan fazla ülke Çin'den gelen yolculardan negatif test isteyeceğini açıklamıştı.

Sözcü Mao, "siyasi hedeflere ulaşmak için salgın önleme ve kontrol tedbirlerini manipüle etme girişimleri" olarak nitelendirdiği adımlar karşısında Pekin'in "mütekabiliyet ilkesi uyarınca karşılık verecekleri" uyarısında bulundu.

Sözcü ayrıca Çinli yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü yetkilileriyle bir video görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu görüşme sırasında "mevcut salgın durumu, tıbbi tedavi, aşılama ve diğer teknik konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve salgının dünya çapında mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesine yardımcı olmak için teknik alışverişi sürdürme konusunda anlaştıklarını" söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden eleştiri ve destek sözü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'den klinik idare ve etki değerlendirmesini geliştirmesini istedi ve Pekin'e halkın aşı tereddütlerini azaltma konusunda destek olacağını açıkladı.

Uluslararası sağlık yetkilileri Pekin'i virüsün yayılması ve olası yeni varyantları hakkında veri yayınlamadığı için eleştiriyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu günlük Covid verilerini yayımlamaya geçen ay son vermiş, bu verilerin "referans ve araştırma amacıyla Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayınlanacağını" duyurmuştu.

Yetkililer vakaların bildirilmesi zorunluluğunu kaldırdığı için Çin'deki günlük vaka ve ölümlerin gerçek sayısı bilinmiyor.

Çin, daha önce de günde yaklaşık beş bin vaka açıklıyor, varyantlarla ilgili veri açıklamıyordu.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDS) yetkilileri, Çin’in açıkladığı verilerin yeterli ve şeffaf olmadığını söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da geçen ay aynı kaygıları gündeme getirmiş ve Çin’e vakaların ağırlık derecesi, hasta kabul ve yoğun bakımlara ilişkin bilgi paylaşması çağrısında bulunmuştu.