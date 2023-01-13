Ukrayna Savunma Bakanı 'NATO'nun fiilen üyesiyiz' dedi, Rusya Soledar'ı ele geçirdiğini iddia etti

Fotoğraf altı yazısı, Oleksii Reznikov

13 Ocak 2023, 13:54 +03 Güncelleme bir dakika önce

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Batı'nın artık, ülkesine askeri desteğin Rusya tarafından tehdit olarak görülmesinden endişelenmediğini söyledi. BBC'ye konuşan Reznikov, "Ukrayna fiilen NATO üyesi" dedi. Rusya ise Ukrayna'da tuz madenleriyle bilinen Soledar kentini ele geçirdiğini iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, NATO ülkelerinin silahlarını kullanabildiklerine dikkat çekti.

Reznikov, BBC'nin, sözlerinin sadece Rusya değil NATO üyeleri tarafından da tartışmalı görülme ihtimali hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

"Neden öyle görülsün? Doğru olan bu. Eminim yakın zamanda resmi olarak da NATO üyesi olacağız."

Bakan Reznikov, Rusya'nın yeni saldırılar düzenlemesinin beklendiği ilkbaharda, Ukrayna'nın tank ve savaş uçağı gibi uzun zamandır ihtiyaç duyduğu silahları elde edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Reznikov ayrıca Ukrayna'da her gün 500-600 Rus askerinin öldürüldüğünü, bu sayının ülkesi için 10 kadar olduğunu iddia etti.

Ukrayna yıllardır NATO'ya üye olmak istiyor.

Kiev yönetimi, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı işgal sonrası bu talebini daha yüksek sesle dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın NATO üyeliğini ülkesi için "güvenlik tehdidi" olarak görüyor.

Putin, Rusya, Batı'nın Kiev'e silah desteği nedeniyle, ülkesinin Ukrayna'da NATO'yla savaştığını öne sürüyor.

Rusya ile savaş bitse bile Ukrayna'nın NATO'ya üyelik başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği bilinmiyor.

NATO Anlaşması'nın 5. maddesi gereği, üye ülkelerden birine yapılan saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılıyor.

Rusya: Soledar'da kontrolü sağladık

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Kiev'de BBC'ye verdiği mülakatta, Rusya ve Ukrayna kuvvetleri arasında şiddetli ve kanlı çatışmaların sürdüğü Soledar kentindeki son duruma da değinmiş, buradaki durumun "çok zor olsa da kontrol altında" olduğunu söylemişti.

Rusya bugün aylardır süren çatışmaların ardından Soledar'ı ele geçirdiğini öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soledar'da kontrolün sağlanmasının, yakındaki Bakhmut kenti çevresindeki Ukrayna askerlerinin ikmal hatlarıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin, Salı günü, savaşçılarının Soledar'da kontrolü sağladığını öne sürmüştü.

Ukrayna'nın yanı sıra Rusya da üç gün önce Prigozhin'i doğrulamamıştı.