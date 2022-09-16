Hindistan'da iki kız kardeşin cesetleri ağaca asılı halde bulundu
Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te iki genç kız kardeşin cesetleri, bir ağaca asılı şekilde bulundu. Kızların kaçırma ve tecavüz vakası kurbanı olduğu düşünülüyor.
Polis yetkilileri, cesetlerin Çarşamba günü eyaletin Lakhimpur bölgesinde bulunduğunu duyurdu.
Ailenin kızlarının kaçırılıp tecavüze uğradığını söylemesinin ardından polis soruşturma başlattı.
Tecavüz ve cinayet suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Polis, kız kardeşlerin cesetlerinin otopsiye gönderildiğini söyledi.
18 yaş altındaki iki kız, sert bir toplumsal sınıf sistemine sahip olan Hindu hiyerarşisinde toplumun en alt seviyesindeki Dalit kastı üyesiydi.
Dalit kastı üyeleri, anayasal olarak koruma altında olmalarına rağmen çok sık bir şekilde önyargı ve şiddete maruz kalıyor.
2020'de Dalit kastı üyesi 19 yaşındaki genç bir kız, Uttar Pradeş'in Hathras eyaletinde çete üyeleri tarafından tecavüz edilmiş ve öldürülmüştü.
Olay bölgede çok büyük tepkilere neden oldu, Dalit kadınlarının ne kadar savunmasız olduğunu hatırlattı.
Bu hafta yaşanan olay da muhalif siyasi partiler ve yerel halk arasında protestolara yol açtı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre iki genç kızın annesi, kızlarının motosikletli bir grup erkek tarafından kaçırıldığını ve onları durdurmaya çalıştığında kendisinin de saldırıya uğradığını söyledi.
Aile, uzun bir arayıştan sonra kızlarını bir ağaca asılı bulduklarını anlattı.
Bölge Polis Şefi Sanjeev Suman, kız kardeşlerin bir şeker kamışı tarlasına götürüldüğünü ve orada boğularak öldürüldüğünü belirtti.
NDTV haber kanalına konuşan Suman, "Zanlılar daha sonra bunu bir intihar gibi göstermek için genç kızları ağaca astı" dedi.
Kadınlara karşı şiddet
200 milyon nüfuslu Uttar Pradeş Hindistan'ın en kalabalık eyaleti.
Eyalet, kadınlara ve Dalitlere karşı şiddet vakalarıyla tanınıyor.
Dalit kastı üyeleri arasında emniyet güçlerine güven oranı çok düşük.
2020 Hathras vakasında polis, üst kastı korumak ve olaya karşı ilgisizlikle suçlanmıştı.
Kız kardeşlerin ölümü Uttar Pradeş eyaletinin Başkanı Yogi Adityanath'a karşı da tepkiye sebep oldu.
Muhalif siyasetçiler Adityanath'ın eyaleti hukuku uygulamadan yönettiğini savunuyor.
Samajwadi Partisi'nden Akhileş Yadav, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yogi'nin yönetiminde annelerimiz ve kız kardeşlerimiz her gün taciz ediliyor. Bu utanç verici. Yönetim acilen soruşturma açmalı ve tüm suçluları cezalandırmalı" dedi.
Bahujan Samaj Partisi Lideri Mayawati ise Uttar Pradeş'te suçluların hiçbir korkusu olmadığını, yönetimin "önceliklerinin tamamen yanlış" olduğunu söyledi.