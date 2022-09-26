R﻿usya, seferberlikte hatalar yapıldığını kabul etti

27 Eylül 2022, 01:02 +03 Güncelleme 12 dakika önce

Yaroslav Lukov BBC News

Kaynak, Reuters

K﻿remlin yönetimi, Ukrayna Savaşı için ilan edilen kısmi seferberlik sırasındaki silah altına almalarda hatalar yapıldığını kabul etti.

R﻿usya lideri Vladimir Putin'in Sözcüsü "Talimatların ihlal edildiği vakalar var. Tüm hatalar düzeltilecek" dedi.

G﻿elen birçok habere göre askerlik deneyimi olmayan ya da çok yaşlı ya da engelli olanlara silah altına alma çağrısı yapıldı.

G﻿eçen haftaki kısmi seferberlik çağrısı şimdiden yaygın protestolara yol açtı.

P﻿utin kısmi seferberliği 21 Eylül'de açıklamış, Savunma Bakanı Sergey Şogun, daha sonra 300 bin yedek personelin çağrılacağını belirtmişti.

Ancak Rusya'da muhalif medyada yer alan haberlerde, bir milyon kişinin silah altına alınabileceği belirtildi ve Kremlin'in internet sitesinde yer alan Putin'in seferberlik emri metninde, silah altına alınacak kişi sayısının çıkartıldığına dikkat çekildi.

Batılı ve Ukraynalı askeri uzmanlar, Putin'in seferberlik emrinin Rusya'nın cephede ağır kayıplar verdiğine işaret ettiğini söylüyor.

Seferberlik duyurusundan bu yana, Rusya genelindeki protesto eylemlerinde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov da düzenlediği basın toplantısında silah altına alımlarda hatalar yapıldığını kabul etti.

Peskov bazı bölgelerde "valilerin durumu düzeltmek için aktif bir şekilde çalıştığını" belirtti.

Peskov ayrıca, Rusya'nın sınırlarının kapatılması ya da ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi gibi kararlardan haberi olmadığını vurguladı.

Medyada yer alan haberlerde, silah altına alınabileceklerin ülke dışına kaçmasını önlemek için bu kararların alınabileceği belirtilmişti.

Seferberlik kararından bu yana, çok sayıda genç Rus ülkeyi terk etmeye çalıştı.

Uydu fotoğrafları, Gürcistan sınırında Rus araçlarının oluşturduğu uzun kuyrukları tespit etti.

S﻿eferberliğe yönelik halkın öfkesini gösteren son olayda, Sibirya'daki Ust-Ilimsk kentinde bir kişi silah altına alma görevlisini ağır yaraladı.

S﻿osyal medyada yer alan görüntülerde, saldırgan görevliye yaklaşıp, ateş ederken görülüyor. Daha sonra binadakiler panik içinde kaçışıyor.

H﻿aftasonunda da Kuzey Kafkasya'daki Dağıstan cumhuriyetinde, seferberliğe karşı çıkanlar polisle çatıştı. Başkent Mahaçkala'da 100'den fazla kişi tutuklandı.

S﻿ilah altına alma merkezlerine ve hükümek binalarına yönelik kundaklama saldırıları haberleri de geldi.

P﻿utin geçen haftaki seferberlik duyurusunda toplam kaç yedek personelin çağırılacağını söylememişti.

A﻿ncak Putin'in hemen ardından konuşan Savunma Bakanı Şoygu, askeri deneyime ve gereken kabiliyetlere sahip 300 bin yedek personelin çağrılacağını duyurmuştu.

Kaynak, Maxar Technologies Fotoğraf altı yazısı, ﻿Gürcistan sınırınrda 25 Eylül'de oluşan trafik.

B﻿akan bunun, Rusya'nın 25 milyon kişilik yedek personel kapasitesinin yüzde 1'inden sadece biraz fazla olduğunu vurgulamıştı.

S﻿eferberlik kararında belli yaş ve engellilik kısıtlamaların olacağı söylenmiş, ancak daha fazla ayrıntı verilmemişti.

1﻿8-60 yaş arası erkeklerin bazı vakalarda da daha yaşlıların bile silah altına alınabileceğine inanılıyor.

Bazı Rus yorumcular, seferberlik emrinde muafiyetlerle ilgili herhangi bir şey söylenmediğine dikkat çekmiş ve kotaları doldurmak için inisiyatifin bölge valilerine bırakılacağını belirtmişti.

P﻿utin 24 Eylül'de yeni bir emir yayınlayıp, öğrencilerin muaf tutulacağını vurguladı.

24 Eylül'deki işgalden önce Rusya Ukrayna sınırlarına 190 bin dolayında asker konuşlandırmıştı.