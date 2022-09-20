Grand Theft Auto: Yeni oyunun görüntüleri internete sızdırıldı

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Bilgisayar oyunu Grant Theft Auto’nun (GTA) geliştiricileri, oyunun son versiyonuna ait 90’dan fazla görselin hackerlar aracılığıyla internete sızdırıldığını söyledi.

Sızdırılmış görüntüler Pazar günü önce forumlarda daha sonra da sosyal medyada yayımlandı.

Oyunu üreten Rockstar Games, “ağ saldırısının” nasıl gerçekleştiğinin hala belirsiz olduğunu belirtirken görüntülerin de çalındığını da doğruladı.

Görüntüler, “teapotuberhacker” adlı bir kullanıcı tarafından GTAForums sitesine yüklendi.

Hacker, şirket içi haberleşme uygulamalarından Slack’in kanallarına sızdığını iddia ederken, yöneticileri de daha fazla sızıntı olmaması için müzakere etmeye çağırdı.

Gerek GTA 5 gerekse de GTA 6’ya ilişkin sızabilecek kaynak kodları, veriler ve testler, şirketin faaliyetlerine zarar verebilir.

Forumda hacker tarafından yapılan ilk paylaşım yöneticiler tarafından derhal kaldırılsa da, söz konusu görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Rockstar’ın, görüntülerin YouTube ve Twitter tarafından kaldırılması yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

Sızdırılan görüntülerde oyunun animasyon testleri yer aldı.

Uzun süredir oyunda ilk kez bir kadın kahramanın yer alacağı söylentiler arasındaydı. Paylaşılan görüntüler de bu söylentileri doğrulamış oldu.

Ayrıca yine görüntülere göre oyun 2002’de yayımlanan GTA: Vice City’deki gibi yine Miami’de geçecek.

Pazartesi günü şirket tarafından yapılan açıklamada, “oyunun yeni versiyonuna ilişkin görüntülerin bu şekilde paylaşılmasından duyulan büyük üzüntü” ifade edildi.

Rockstar Games, oyunla ilgili çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü belirtti.

Şirket, yeni oyunun geliştirildiğini bu yılın başlarında duyurdu. Bu duyuru şirket hisselerinde yüzde 7'lik bir artışa yol açtı. Teknoloji çevreleri ise oyunun 2024 ya da 2025’te yayımlanmasını bekliyordu.

Oyunun yayımlanmasını bekleyen bazı kullanıcılar, yaşananların oyunun yayın tarihini de etkileyebileceğini düşünüyor.

Ancak şirket, devam eden geliştirme projelerinin uzun vadeli olarak etkilenmesinin beklenmediğini söyledi.

Rockstar Games’i içinde bulunduran çatı şirket Take-Two Interactive Software Inc'in hisseleri, hafta sonu yaşanan olayın ardından piyasa öncesi işlemlerde Pazartesi günü yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.

Reuters’a konuşan Jefferies Bank’ın bir analisti, “Gördüklerimizden hareketle oyun, birçok kişinin beklediğinden daha ileride” dedi ve sızıntının oyun satışlarını etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

2013 yılında yayımlanan oyunun son versiyonu GTA 5, dünya çapında 170 milyondan fazla kopya satarak, tüm zamanların en başarılı oyunu unvanını elde etti.