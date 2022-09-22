İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı: Ekonomi şimdiden durgunluğa girmiş olabilir
İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e, bir başka deyişle son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkartırken, ülkenin şimdiden ekonomik durgunluğa girmiş olabileceğini açıkladı.
Merkez Bankası, daha önce ekonominin büyüyeceğini tahmin ederken, şimdi bu çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceğine inanıyor.
Böylece borçlanma maliyetleri, İngiltere'deki bankacılık sisteminin çöküşle yüzleştiği 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
Enflasyon da yüzde 9,9'a çıktı ve birçok kişiyi geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı.
Hükümetin enerji fiyatlarındaki yükselişi kısıtlama planına karşın, fiyatların Ekim ayında daha da yükselmesi bekleniyor.
Faiz oranlarını artırarak, borçlanma maliyetlerini yükseltmek teoride insanları daha az harcama yapmaya teşvik ediyor ve fiyatları dizginliyor.
Faiz kararını duyuran İngiltere Merkez Bankası Politika Komitesi (MPC) İngiltere ekonomisinin şimdiden ekonomik durgunluğa (resesyon) girdiğinin tahmin edildiğini belirtti.
Resesyon, bir ülke ekonomisinin üst üste iki çeyrekte daralması olarak tanımlanıyor.
Merkez Bankası Ekim ayında da enflasyonun yüzde 11'in hemen altında zirve yapacağının tahmin edildiğini vurguladı. Daha önce bu oranın yüzde 13 olacağı tahmin ediliyordu.
Ancak yine de enflasyon oranı Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde.
Enflasyonun düşmeye başlamadan önce birkaç ay boyunca yüzde 10'un üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.