İ﻿ngiltere Merkez Bankası faiz artırdı: Ekonomi şimdiden durgunluğa girmiş olabilir

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İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e, bir başka deyişle son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkartırken, ülkenin şimdiden ekonomik durgunluğa girmiş olabileceğini açıkladı.

M﻿erkez Bankası, daha önce ekonominin büyüyeceğini tahmin ederken, şimdi bu çeyrekte yüzde 0,1 küçüleceğine inanıyor.

B﻿öylece borçlanma maliyetleri, İngiltere'deki bankacılık sisteminin çöküşle yüzleştiği 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Enflasyon da yüzde 9,9'a çıktı ve birçok kişiyi geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı.

H﻿ükümetin enerji fiyatlarındaki yükselişi kısıtlama planına karşın, fiyatların Ekim ayında daha da yükselmesi bekleniyor.

F﻿aiz oranlarını artırarak, borçlanma maliyetlerini yükseltmek teoride insanları daha az harcama yapmaya teşvik ediyor ve fiyatları dizginliyor.

F﻿aiz kararını duyuran İngiltere Merkez Bankası Politika Komitesi (MPC) İngiltere ekonomisinin şimdiden ekonomik durgunluğa (resesyon) girdiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Resesyon, bir ülke ekonomisinin üst üste iki çeyrekte daralması olarak tanımlanıyor.

M﻿erkez Bankası Ekim ayında da enflasyonun yüzde 11'in hemen altında zirve yapacağının tahmin edildiğini vurguladı. Daha önce bu oranın yüzde 13 olacağı tahmin ediliyordu.

A﻿ncak yine de enflasyon oranı Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde.