Birleşik Krallık'ta Strep A bakterisi nedeniyle 3,5 ayda en az 30 çocuk hayatını kaybetti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Grup A streptokok bakterisi

30 Aralık 2022, 13:01 +03 Güncelleme 36 dakika önce

Birleşik Krallık'ta 19 Eylül'den bu yana Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle en az 30 çocuk hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik Kurumu (UKHSA) verilerine göre, 18 yaşın altındaki ölümlerin 25'i İngiltere'de, 5'i de Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'da gerçekleşti.

19 Eylül'den bu yana İngiltere'de Strep A nedeniyle toplam 122 kişi öldü.

Grup A streptokok bakterisi (kısaca Strep A) impetigo adı verilen deri enfeksiyonu, kızıl ve boğaz enfeksiyonu gibi birçok farklı enfeksiyona yol açabiliyor.

Çoğu solunum yolları hastalıkları gibi Strep A da mevsimsel ve vakalar genel olarak sonbahar ve kış aylarında artış gösteriyor.

Sağlık yetkilileri, enfeksiyonla ilgili ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bu enfeksiyona yakalanan pek çok kişi hastalığı hafif atlatıyor; ancak oldukça bulaşıcı bu bakteriler ciddi hastalıklara ve komplikasyonlara da neden olabiliyor.

Özellikle invazif olarak adlandırılan Strep A enfeksiyonlarında, bakterinin kan, akciğerler ve kaslar gibi normalde görülmediği bölgelere kadar yayılması halinde hayati tehlike oluşturabiliyor.

Enfeksiyon nadir olarak nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu ile doku ölümüne ve tansiyon düşmesi ve organ hasarına yol açan toksik şok sendromuna yol açabiliyor.

UKHSA, Eylül'den bu yana 1-4 yaş arası toplam 151 çocukta Strep A kaydedildiğini belirtiyor. 2017-18'de hastalığın yaygın olduğu mevsimde bu yaş grubunda toplam vaka sayısı 194 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

UKHSA, invazif enfeksiyonların nadir ve çoğunun 45 yaş üstünde görüldüğünü açıkladı.

Ancak Strep A ve kızıl (grip benzeri semptomlar ve vücutta pürüzlü döküntü) enfeksiyonlarının mevsim dışı görülme oranlarında artış olduğu belirtiliyor.

2017-18'de aynı dönemde toplam 4672 vakaya karşı bu yıl 33 bin 836 vaka kayda geçti.

Yetkililer, kızıl ve Strep A kaynaklı boğaz enfeksiyonlarının antibiyotikle kolayca tedavi edildiği, çocuklarda nadiren daha ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirtiyor.

Kışın bakterinin yaygın bir şekilde dolaşımda olduğu hatırlatılarak hasta kişilerle temas edilmemesi, ellerin düzenli yıkanması, öksürük ve hapşırırken kağıt mendil kullanılması yoluyla bulaşmanın asgariye indirilebileceği hatırlatılıyor.

Çocukların şu durumlarda doktora götürülmesi tavsiye ediliyor:

Normalden az yiyip içme

Düşmeyen ateş

Terleme

Normalden daha yorgun ve huysuzluk hali

UKHSA verileri, İngiltere'de kayda geçen Strep A kaynaklı 122 can kaybının 49'unun 75 yaş üzeri, 20'sinin 10 yaş altında olduğunu gösteriyor.