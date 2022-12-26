Güney Kore'nin düşüremediği Kuzey Kore İHA’sı Seul’e kadar ulaştı

Yazan, Jean Mackenzie, Seoul & Robert Plummer, London

Unvan, BBC News

26 Aralık 2022, 19:30 +03 Güncelleme 11 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Güney Kore'nin geçmişte düşürdüğü İHA'lardan biri

Güney Kore yetkilileri, Kuzey Kore’ye ait beş insansız hava aracının (İHA) sınırı ihlal ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada İHA’lardan birinin başkent Seul’e kadar ulaştığı ve Kuzey Kore’ye döndüğü aktarıldı.

İHA’lara savaş uçakları ve helikopterlerle müdahale edilmeye çalışıldıysa da bu girişimler başarısız oldu.

Helikopterlerden atılan 100 merminin hedeflere isabet edemediği ve İHA’ların izlerinin kaybedildiğini açıklandı.

İHA’lar ilk olarak yerel saatle bugün 10:30’da sınır hattında görüldü.

İHA’ları durdurmak için havalanan bir KA-1 tipi hafif savaş uçağı ise Güney Kore’nin doğusunda düştü.

Uçaktaki iki pilotun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap’a göre uçak, askeri birlikten kalkıştan hemen sonra düştü.

Güney Kore İHA’ların hava trafiğini tehlikeye atması nedeniyle Gimpo ve Incheon havalimanları bir saatliğine uçuşlara kapatıldı.

Güney Koreli bir askeri yetkili, bunun Kuzey Kore’nin açık bir provokasyonu olduğunu ve “gerekli yanıtı vereceklerini” söyledi.

Güney Kore’nin karşılık olarak İHA’larını Kuzey Kore’ye göndererek askeri tesislerin fotoğrafını çektiği duyuruldu.

Güney Kore İHA’ları en son Haziran 2017’de sınırı geçmişti.

O zamanlar, iki ülkenin ilişkisinin son yıllarda en çok gerildiği dönemlerden biriydi.