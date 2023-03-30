Vatikan: Papa’nın sağlık durumu iyiye gidiyor; sabah gazete okudu, hastane odasındaki şapelde dua etti

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Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Vatikan



30 Mart 2023, 16:25 +03 Güncelleme 35 dakika önce

Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle dün hastaneye kaldırılan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco’nun sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre Papa gece boyunca iyi dinlendi ve klinik durumu giderek düzeliyor. Papa’nın bu sabah gazete okuduğu ve hastane odasındaki şapelde dua ettiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

86 yaşındaki Papa Francesco dün öğleden sonra Roma’daki Gemelli Polikliniği’ne kaldırılmıştı. Hastanede yapılan testler sonucu Papa’ya solunum yolları enfeksiyonu teşhisi koyulmuştu.

Vatikan basın ofisi, enfeksiyonun Covid-19 olmadığını ve Papa’nın birkaç gün hastanede tedavi altında tutulmasının beklendiğini duyurdu.

İtalyan haber ajansı Ansa da, hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Papa’nın rahatsızlığının bir virüsten kaynaklandığını ve hafif bir bronşit olarak seyrettiğini yazdı.

Katolik Kilisesi için en önemli tarihlerden olan Paskalya ve öncesindeki Kutsal Hafta döneminde yoğun bir programı olan Papa’nın bu etkinliklere katılıp katılamayacağı henüz bilinmiyor.

Ansa'ya göre hemşireler Papa’nın durumu konusunda iyimser. Beklenmedik bir gelişme olmazsa gelecek Pazar günkü Palmiye Pazarı törenine katılabileceğini düşünüyorlar.

Katolik Avvenire gazetesi ise Papa’nın önümüzdeki iki gündeki programlarının ertelendiğini yazdı.

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Hastane ‘3. Vatikan’ diye anılıyor

Papa’nın tedavi altında olduğu Gemelli Polikliniği, Katolik Sacro Cuore Üniversitesi’ne bağlı. Hastanenin 10. katı tamamen Papa’ya ayrılmış durumda.

Papa Francesco 2021’deki kolon ameliyatını da bu hastanede geçirmişti.

Eski Papa 2. Jean Paul de, 1981’de Mehmet Ali Ağca’nın suikast girişimi sonrası da dahil olmak üzere birden fazla kez burada tedavi görmüştü.