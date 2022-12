İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim güvenliğiyle ilgili konuştu: “Kütük gibi eski Nokia telefonlar bile iş görür”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalif kesimlerde bile Altılı Masa’yı tanzim etmeye ve kendisiyle ilgili “Her an Altılı Masa’dan gidebilir” algısını oluşturmaya çalışanlar olduğunu belirterek, “Ben bir şeyi fark ettim. Çok önyargılar varmış bizimle ilgili. Ben o masadan kalksam, bazıları kurban keser” dedi.

Aylin (Cesur) Hanım olmasa belki de gidiyordu. Hastaneye o götürmüş. Hüseyin Örs, bizim grubun en naif isimlerinden. Uzlaşmacı biri. Kavgayı ayırmak için araya giriyor, yumruk yiyor. Burada çok ayıp bir durum var. Yumruğu atan, özür dilemeyeceğini söylüyor. Öyle özre filan gerek yok Ama gel, “Kavga ettik filan ama böylesini düşünmemiştim kardeşim, kusura bakma” de. Gel hastanede et ziyaretini… Ama burada iktidarın gerilimden medet uman halini görüyorum ben.

“Kaybetmekten korkuyorlar”

Siyasiler buna alıştı. Yani alıştı sözünü istihza (şaka) ile sözlüyorum. Çok ayıp bir şey bu. Mesela Kemal Bey’e saldıran o inek hırsızı o adamı nasıl yücelttilerse, tepelere çıkardılarsa, türbeye dönmüştü evi - sonra inek hırsızı olduğu anlaşıldı- Meclis’in içinde olan da aynı. İki alana dayandırmamız lazım. Bu arkadaşlarımız, kaybetmekten korkuyor ve bu gürültüden, gerilimden, küfürden medet umuyor. Ama, Altılı Masa’nın bugüne kadar hep gözden kaçan bir yönü var. Masadaki bütün partiler çok önemli iş yapıyor. O da nedir, Altılı Masa’nın bir görev olarak, seçim güvenliğinin sağlanması. Biz, insan unsurunu çoğaltmış olduk. Mesela, bir yerde bizim üyemiz, yöneticimiz azsa diğerinin var. Aynı zamanda bu altı siyasi partinin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları düzeyinde toplanıyor. Hem orada alınan kararları, sadece karar değil, bir de yol gösterme var birbirlerine, tecrübelerini paylaşıyorlar, eksik varsa gideriliyor. Buradan çıkan her türlü bilgiyi seçim güvenliği eğitiminde de kullanıyoruz. Tavrımız da tekleşiyor.

“Her türlü cilleklik yapabilirler sonuç alamazlar”

Bir öğrenme hali oldu ve dayanışmayı da öğrendik. İstanbul seçimi oldu, 13 bin 500 oy farkını yok edemediler. Evraklardaki ıslak imza sebebiyle. Birinci alkışı alması gereken Canan (Kaftancıoğlu) Hanım. İkincisi de Buğra Kavuncu. Birbirleriyle masanın altında tekmeleşmediler. Hesap kitap yapmadan, benim partim senin partim yapmadan. Buradan çıkan sonuç şu, bizim oralarda, çocukluğumuzdan denilen bir şey var “cilleklik (açgözlülük).” Her türlü cilleklik yapılabilir, ama sonuç alamazlar.

Bunların her biri konuşuluyor. İnsanların birbiriyle haberleşmesi önemli. İnsan sayısını çoğalttığınız zaman, üzüm salkımı gibi bu işi yaptığınız zaman, burada o kütük gibi eski Nokia telefonlar bile iş görür. Hepsini çalışıyoruz. O deneyim neyi getirdi? Konvansiyonel metodu getirdi. O nedir, okulları gezmek…

“Aşırı gürültü seçmeni ürkütüyor”

“Bu başarı öyküsü Türkiye’yi getirir”

Şimdi söyle bir durumumuz var, bizim “yol haritası” diye bir kavramımız var. Onu liderler kendi ekipleriyle çalışıyor. Kamuoyuna sızdırmadığımız, parlamenter sisteme geçişe dair bir yol haritasına ilişkin bu. Diğeri ortak politikalar, ekonomiciler çalışıyor onu. Çalışma grupları var. Orada da yanlış anlaşılma oluştu. Bu aday gösterilmiş kişinin eline verilen bir kağıt değil, seçim beyannamesi gibi. Aday olacak kişinin elbette “Şurası şöyle olsun” deme hakkı var. Ama bütün siyasi partilerin ekonomi, hukuk, demokrasi, yargı, eğitim, dış politika gibi alanlarda bir çalışma sistemi bu. Diyelim x kişisi aday oldu. O da fikrini söyleyecek. Ama biz genel başkanlar olarak hem adaya oy isteyeceğiz hem de partimize isteyeceğiz. Her siyasi partinin kendi bakışının da yer aldığı, ortaklaştığı, farklılıkların kenara konulduğu bir koalisyon metni gibi olmakla birlikte aday gösterdiğimiz kişinin seçim beyannamesi diyebileceğimiz bir çalışma. Yani bir dayatma yok adaya.

“İşbirliği içinde rekabet”

“Masada sürprizli bir insan değilim”

Temel Bey bunu talep etti. Ben bir şey söylemiyorum, çünkü masada her şey çok açık, net olmalıdır. Sonuçta bir karara varıldığı zaman da her şey net olmalıdır ki yarın sürpriz olmasın. Ben sürprizli bir insan değilim o masada. İki tarafı da en uzun süredir tanıyan şahıs da benim. Orada konuştuktan sonra bir karar alınmışsa paylaşmak başka bir şey. Orada şöyle bir şey var. “Genel başkanlar, cumhurbaşkanı olacak şahsın yardımcısı olacak” diye bir çıkarım var. Buna kimse itiraz etmiyor. Ama o zaman genel başkanları milletvekiliyse, milletvekilliği düşüyor. Temel Bey’in önerdiği eşgüdüm halinde danışma kurulu. Ama, işin içinde yer almadığında olmuyor bu işler. Ben fiili olarak grubu olup milletvekili olmayan bir genel başkanım. Zorlukları, faydaları var.

“Masadan kalksam, bazıları kurban keser”

“Acaba mı” mesajı vermem söz konusu değil. O zaman burada, “Her an gidebilir” anlayışını oluşturmaya çalışanlara bakarsanız, ilginç. Muhalefet yanında görünen pek çok insan. “Acaba, şu kadının sinirini bozup bir an önce kaldırsak mı?” aynı zamanda. Tayyip Erdoğan’ın seçmenini konsolide edebilmesi için farkında olmadan veya olarak yaratılan bir istifham mı? Döndürüp döndürüp ben davet ediliyorum, partim davet ediliyor. Her seferinde de ben de “Hayır” diyorum. Benim kadar davet alıp da hayır diyen de yok.