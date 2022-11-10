Üç boyutlu yazıcılarda üretilen silahlarda büyük artış

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Chris Vallance | BBC Teknoloji Muhabiri

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, 3D yazıcılarda üretilen ilk silah tasarımlarından Liberator (Özgürleştirici)

İngiltere’de polisler geçen ay ülke tarihinin en büyük 3D yazıcıda üretilmiş silah baskınlarından birini yaptı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Özel Suçlar Birimi, 7 Ekim’de bir evde 3D silah atölyesinin bulunduğunu açıkladı.

Yetkililere göre bu baskın, 3D yazıcıyla üretilen silahların nasıl gelişmeye devam ettiğini görmek açısından da önemliydi.

Uzmanlar bunun endişe verici bir eğilim olduğunu söylüyor.

Bu tür silahların ilk örnekleri güvenilirliği düşük olan tek kullanımlık tabancalardı.

Fakat İngiltere Ulusal Suç Kurumu (NCA) yeni silahların güvenilir ve sağlam tasarımlara sahip olduğunu söylüyor.

BBC’ye konuşan NCA Ulusal Ateşli Silah Tespit Merkezi Başkanı Matthew Perfect, yeni silahların “sokaklarda kesinlikle görmek istemeyeceğiniz türden” olduğunu vurguluyor:

“Bunların arasında otomatik silahlar da, aynı anda birden fazla mermi atabilen silahlar da bulunuyor.”

Güncel tasarımların, üç boyutlu yazıcılarda istenen silahın yüzde 80-90’ının üretilmesine imkan sağladığını anlatan Perfect, namlu gibi bazı metal parçaların ise geleneksel yöntemlerle üretilmesi gerektiğini söylüyor.

Bunun dışında silahların mermileri de yazıcıda üretilemiyor, başka bir şekilde temin edilmeleri gerekiyor.

Perfect, bu silahların diğer silahlar gibi tespit edilmesinin mümkün olduğunu, detektörlerden kaçamadığını belirtiyor.

Kaynak, METROPOLITAN POLICE/PA WIRE Fotoğraf altı yazısı, 3D yazıcıda üretildikten sonra ele geçirilmiş bir silah

Fakat bu silahların izini sürmek çok daha zor. Çünkü seri numarası veya ruhsat kaydı bulunmuyor.

Kolluk kuvvetleri her geçen gün daha fazla 3D yazıcıda üretilmiş silaha el koyuyor.

İngiltere’de 2021 başından bu yana 21 baskın yapıldı. Bu geleneksel silah baskınlarına kıyasla az olsa da önceki yıllara kıyasla büyük bir artışa işaret ediyor.

Perfect’e göre pandemi nedeniyle uluslararası suç örgütlerinin sınırdan silah geçirme imkanının azalması sonucu, bu şekilde silah almak isteyenler 3D yazıcılara yöneldi.

Brighton Üniversitesi Kriminoloji ve Kamu Politikaları Profesörü Peter Squires da bu yöntemle üretilen silahların yarattığı tehdidin büyüyeceği görüşünde.

BBC’ye konuşan Prof. Squires “Çok hızlı yayıldılar. Bu tehdidin daha da büyüyeceğini düşünüyorum çünkü buna olanak sağlayan bir teknoloji var. Yazılımlar ve tasarımlara internet üzerinden ulaşmak mümkün” diyor.

Bazı plastik silahların güvenilir özelliklere sahip olmadığını belirten Squires, yine de silahın varlığının başlı başına bir korku unsuru olduğunu, silahlı suçlarda ateş açma oranının yalnızca yüzde 20 olduğunu vurguluyor.

Londra’daki Kings College Radikalleşme Çalışmaları Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Rajan Basra, İngiltere’deki durumun Avrupa genelindeki trendi yansıttığını söylüyor.

Çoğu şiddet yanlısı radikalin tercih ettiği bir silah türü olduğunu belirten Basra, 3D yazıcıda üretilen silahların ise yasa dışı silah alma imkanı bulunmayanlar için bir alternatif sunduğunu aktarıyor:

“Bu tür silahları üretmeyi ve hatta kullanmayı hedefleyen radikallerin sayısı düzenli olarak artıyor.

“İspanya, İsveç, Almanya, Hollanda ve İngiltere’de bunun örneklerini gördük.”

Basra, bu silahlara en çok ilgi gösterenlerin aşırı sağcı gruplar olduğunu, diğer grupların bu teknolojiyle pek ilgilenmediğini de ekliyor.

Bunun nedeni olarak ise ağırı sağcıların internet forumlarında bu silahların nasıl üretileceğine dair tarifler olmasını gösteriyor.

Kaynak, EUROPOL Fotoğraf altı yazısı, Europol’ün ele geçirdiği bir 3D yazıcıda üretilmiş silah

İngiltere’de Haziran ayında hüküm giyen aşırı sağcı bir grubun evinde kısmen üretilmiş 3D yazıcı silahları bulunmuştu.

Dr. Basra, bu silah tasarımlarının daha ana akım platformda da paylaşılmaya başlandığını, yeni otomatik silah tasarımlarının eski tek kullanımlık silahlara göre daha çekici olması nedeniyle internetteki ilginin de arttığını söylüyor.

En çok ilgi gören de yarı otomatik FCG. Bu modelin adı, silahların denetim altında olması fikrine bir küfrün baş harflerinden oluşuyor (F..k Gun Control).

Basra bu modeli üretmek için gereken parçaların henüz AB’de denetim altına alınmamış olmasının da popülerliğini artırdığına işaret ediyor.

NCA’dan Perfect de bu silahın gerekli modifikasyonlar yapıldığında “bilindik bir markadan alınmış bir otomatik silah kadar güvenilir” olabileceğini vurguluyor.

İngiltere’de silah nedeniyle ölümler diğer ülkelere göre çok daha az. Perfect, yılda yaklaşık 35 kişinin silahla öldürüldüğünü söylüyor.

Bir olayda otomatik silahların kullanılması çok fazla dikkat çeker. Bu yüzden gangsterler bunları diğer gangsterlere gözdağı vermek için kullanıyor.

Teknolojinin evrimi

Kısa süre önce Euractiv’e konuşan Fransa’daki Rouen Üniversitesi’nden balistik uzmanı Christian Goblas önümüzdeki 10 yılda 3 boyutlu yazıcılarda metal baskıların da ucuzlayarak yazılacağını ve bunlarla daha ucuz ve daha güvenilir silahlar üretmenin mümkün olacağını söylüyor.

BBC’ye bilgi veren Europol, AB üyesi ülkelerdeki polis teşkilatlarının 3D yazıcıda üretilmiş silah, bu silahlar için gerekli parça ve bunların üretildiği atölyelere dair pek çok baskın yaptığını belirtiyor.

Bazı silahlar ve parçaları internetteki karanlık ağlarda da satılıyor. Europol bunun silah kaçakçıları ve siber suçlular arasındaki sinerjiyi de gösterdiğini aktarıyor.

Europol’e göre bir silahın tamamının 3D yazıcıda üretilmesi hâlâ zor olsa da gelecekte buna imkan sağlayan teknolojiler gelişebilir.

Dr. Basra, başka bir riske daha dikkat çekiyor: Saldırganlar başarılı yöntemleri taklit etmeyi seviyor.

2016’da Fransa’nın Nice kentinde kalabalığın üzerine araba sürülmesinin ardından dünya genelinde pek çok benzer saldırı gerçekleşti.