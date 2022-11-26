Erdoğan, Konya’da konuştu: “İki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik”

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26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenlerine katılmak üzere Konya'ya geldi.

Burada Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı barınaktaki köpek katliamına değinen Erdoğan, ''Hayvanlara zulmetme hakkına kim, nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş yönetim olarak aksi davranışa rıza gösteremeyiz. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızdan, tüm Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, milletvekili arkadaşlarım, kimse şüphe etmesin'' dedi.

Erdoğan olayla ilgili şu sözleri sarf etti:

“Belediyemizin hayvan barınağında, orada görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır.

“Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan elbette ki istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız.”

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık iki hafta önce yaşanan ve bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğin ölümüne neden olduğu görüntüler tepki çekmişti.