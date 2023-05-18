İtalya’daki sel felaketinde 11 kişi öldü, milyarlarca euroluk hasar var

Kaynak, Getty Images

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



36 dakika önce

İtalya’nın kuzeyinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 11 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.

Emilia-Romagna bölgesinde Salı gününden bu yana süren yağışlar sonrası 21 nehir taştı, çok sayıda kasaba tamamen ya da kısmen su altında kaldı.

Ravenna, Forli ve Cesena kentlerinin ağır şekilde etkilendiği seller nedeniyle yaklaşık 13 bin kişi tahliye edildi.

Bölgede hala en az 27 bin kişinin yaşadığı bir alanda elektrik kesintisi yaşanıyor.

Emilia-Romagna’da gelecek hafta sonunda yapılması planlanan Formula 1 yarışı iptal edildi.

Bölgeden gelen görüntülerde sokakların sular altında kaldığı, üst katlara ve çatılara sığınan vatandaşların itfaiye tarafından kurtarıldığı görülüyor.

Bugünkü ulusal gazetelerin baş sayfalarında bu görüntüler yer aldı.

La Repubblica gazetesi, neredeyse tamamen su altında kalmış evlerin görüntüsünü ve “Adriyatik kıyılarında tropik yağmurlar: Hasta iklimin etkisi” başlığını kullandı.

Il Domani gazetesi de “Kuraklık, seller ve olmayan tedbirler arasında İtalya yine sular altında” başlığını attı.

24 saat önce alarm verildi

Kaynak, Getty Images

Hükümetin gelecek Salı günü bölgedeki acil durumu görüşmek için Bakanlar Kurulu toplantısı yapması bekleniyor. İlk aşamada 30 milyon euroluk destek ve bölgedeki vergi ve kredi ödemelerine erteleme kararı geldi.

Emilia-Romagna bölgesinde ay başında da şiddetli yağışlar yaşanmış ve bölgede bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bölge Başkanı Stefano Bonaccini, 2-3 Mayıs’ta bölgenin 36 saat içinde 4 aylık yağış aldığını, son birkaç günde de 6 aya denk gelen yağmurların görüldüğünü belirtti. Bonaccini, bölgede milyarlarca euroluk zarar meydana geldiğini açıkladı.

“Bu büyüklükte bir olay ülkemizde daha önce hiç görülmedi" diyen Bonaccini, son sel felaketinden 24 saat önce alarm verilmiş olması sayesinde çok daha büyük bir trajedinin önlendiğini söyledi. Bölgedeki kırmızı alarmın yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak, Getty Images

Il Manifesto gazetesi ise “Zaman doldu” manşetiyle çıktı.

Basında sellerin, uzun bir kurak dönem sonrası gelen aşırı yağışlardan kaynaklandığı ve bu gibi fenomenlerin gittikçe daha sık yaşanmasının iklim değişikliği ile bağlantısı da vurgulandı.