EGM, PAEM sınav sorularının bir denemede çıkan sorularla aynı olduğu iddialarını yalanladı

Kaynak, Polis Akademisi

22 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavında sorulan soruların, bir yayının hazırladığı deneme kitapçığındakilerle aynı olduğu yönündeki iddiayı yalanladı.

EGM’nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyonun benzer olduğu iddia edilen soruları incelediğini ve “sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı” sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Bu yıl 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları, sınavda çıkan bazı soruların Yediiklim Yayınları tarafından yayımlanan deneme sınavlarında da tespit edilmesi nedeniyle iptal edilmişti.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınav, polis memurlarının polis amiri olmasına olanak tanıyor. Sınav, bu yıl 26 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti.

Söz konusu sınava hazırlık için deneme sınavları hazırlayan “Kariyer Hocam” isimli yayın ise, sınavdan bir gün sonra YouTube hesabında sınav sorularına ilişkin bir video yayımladı.

Videoda, Mart ayında hazırlanan bir deneme kitabında yer alan 18 sorunun aynen, 14 sorunun ise benzer şekilde PAEM sınavında sorulduğu iddia edildi ve “Bunu sizlerden öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.

Kariyer Hocam, “PAEM-7'den Önce Biz Sorduk! (18 soru aynen, 14 soru benzer geldi)” başlığıyla yayımladığı videoda, bazı sorularının bir önceki yıl da sorulduğunu savundu.

CHP'li Murat Bakan: Polis amirliği sınavları ile ilgili tek sorun ve usülsüzlükler yazılı sınavlarda değil

Polis Akademisi, 2016 yılından bu yana yapılan sınava ait soruları erişime açmıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan ise, “sınavla beraber yapılan mülakatların da şaibeli olduğunu” iddia etti.

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Bakan, fiziki yeterlilik sınavlarında yaşa göre sınıflandırılmanın kaldırıldığını söyledi ve “Amaç 2016 sonrası alınan kadroları terfi ettirmek” dedi.

Polis memurlarının polis amiri olmasına olanak tanıyan sınav, üç kısımda yapılıyor. Bunlardan ilki yazılı sınav. Adaylar, bunun ardından önce fiziki yeterlilik sınavına ardından da sözlü sınava katılıyor.

Sınav sonuçlarında genel başarı puanı, yazılı sınav puanının yüzde 25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25’i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50’sinin toplamı olarak hesaplanıyor.