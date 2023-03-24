New York Bölge Savcılığı: Trump, tutuklanma tarihi beklentisiyle halkı yanlış yönlendirdi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Donald Trump

bir saat önce

ABD’nin New York kentinde, Donald Trump soruşturmasını yürüten savcılık makamı, eski başkanın tutuklama tarihi konusunda "beklenti yaratarak halkı yanlış yönlendirdiğini" kaydetti.

Trump, 18 Mart’ta sosyal medya hesabından, Salı günü (21 Mart) tutuklanacağını iddia etmişti.

New York Şehri Bölge Savcısı Alvin Bragg, soruşturma ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmış değil.

Reuters Haber Ajansı’nın haberine göre Bragg’in ofisi, savcıların “yetkilerini kötüye kullandığını” iddia eden Cumhuriyetçi parlamenterlere cevap mektubu gönderdi.

Söz konusu ifadeler bu mektupta yer aldı.

Reuters'ın gördüğü bu mektupta savcılık makamı, Trump’ın “doğru olmayan bir beklenti” yarattığını savunuyor.

Cumhuriyetçi parlamenterler de, devam eden bir ceza soruşturması hakkında, kamuya açık olmayan bilgileri talep etmekle suçlanıyor. Bu bilgiler üzerinde eyalet yasalarınca gizlilik olduğu ifade ediliyor.

Ancak bu mektup aynı zamanda Trump hakkında bir ceza soruşturması devam ettiğini doğruladı.

Savcılık ofisinin Cumhuriyetçi parlamenterlere gönderdiği mektupta, “New York eyaletinin egemenliğine yasadışı şekilde müdahale edilmek istendiği” de ifade ediliyor.

New York Times gazetesi, Manhattan’da devam eden soruşturmada, Büyük Jüri’nin haftaya Pazartesi yeniden toplanacağını aktarıyor.

Buna göre, Trump hakkında olası bir suçlama kararı en erken gelecek hafta gelebilir.

Trump neden soruşturuluyor?

Donald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturuluyor.

New York’taki savcılık, yapılan ödemenin kayda geçirilişinde sahtecilik yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

ABD'de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir suçlamaya evrilebiliyor.

Resmen suçlanması halinde Trump, hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD başkanı olacak.