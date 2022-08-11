Avrupa kupaları: Fenerbahçe ve Başakşehir turu geçti, Konyaspor veda etti

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Bu akşam oynanan Avrupa kupaları eleme maçlarında Fenerbahçe ve Başakşehir turu geçerken Konyaspor elendi.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, play-off'ta Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

Fenerbahçe 57. dakikada Serdar Dursun’un golüyle öne geçti.

Lemos'un pasında ceza sahası önünde topla buluşan Dursun'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Bundan yalnızca bir dakika sonra Slovacko eşitliği yakaladı.

Ceza sahası içinde yaşanan karambolde kaleci Altay'dan seken topla buluşan Sasinka'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Oyunculara maç ritmi ve form kazandırmak bizim için önemli. Oyuncuların hepsi de istediklerimizi karşıladılar ve gösterdiler ki biz bu takımda herkese güvenebiliriz. Benim hedefim de bu" dedi.

Arda Güler'i mücadele içerisinde sürekli uyarması hakkında konuşan Jesus, "Arda biraz hakemlerle fazla konuşuyordu, yardımcı hakemle de. Genç oyuncu olduğu için en çok ona söylememiz, uyarmamız lazım. Yaşı çok genç ama bugün sahadaki eforu çok iyiydi" şeklinde konuştu.

Öncelikli hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu dile getiren Jesus, "Sonra da gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Çünkü Fenerbahçe Avrupa kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda. Her zaman yukarıda olması gerekiyor. Yarışmacı bir takım olduğunu tekrar göstermesi gerekiyor ama bu yavaş yavaş olacak bir şey. Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'dayken oynadığım gibi her zaman yukarılarda oynamak olmalı" dedi.

Başakşehir 3 golle geçti

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İzlanda ekibi Breidablik'i sahasında 3-0 mağlup ederek adını Play-Off turuna yazdırdı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Okaka, 74'üncü dakikada Touba ve 84'üncü dakikada Aleksic kaydetti. Turuncu-lacivertliler, play-off turunda Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla mücadele edecek.

Royal Antwerp geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. Belçika ekibi, Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalmış; kendi sahasında ise sarı-lacivertli ekibe 3-0 mağlup olmuştu.

Konyaspor 2-4 yenildi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Konyaspor sahasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 mağlup oldu.

Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.