Trump YouTube'dan canlı yayımlanacak Georgia'daki davada neyle suçlanıyor, hukuki süreç neden önemli?

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1 Eylül 2023, 12:15 +03 Güncelleme bir saat önce

ABD’de bir mahkeme, eski Başkan Donald Trump ve diğer 18 sanığın Georgia eyaletinde yargılanacakları davanın duruşmalarının canlı yayımlanmasına karar verdi.

Fulton Temyiz Mahkemesi Yargıcı Scott McAfee, davanın YouTube'dan canlı yayımlanacağını söyledi.

Trump, Georgia eyaletinde, 2020'de başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.

19 sanık hakkında, son başkanlık seçimlerinde Georgia'da Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a oy veren seçmenlerin iradesini çiğnemek için komplo kurdukları gerekçesiyle 41 ayrı suçlamanın yer aldığı iddianame kamuoyuna açıklanmıştı.

Trump ve beraberindekiler, Georgia eyaletinde yürürlükte olan ve kısa adıyla RICO olarak bilinen, baskı ve şantaj yoluyla organize suç işleyenleri cezalandıran yasayı ihlalden suçlanıyor.

Dava kapsamında 200 bin dolar kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçmişti.

Trump hakkındaki suçlamaları reddetti.

Perşembe günü sunulan ve Trump tarafından imzalanan bir belgede eski ABD Başkanı, "Haklarımı anlıyor ve iddianameyle ilgili duruşmamda hazır bulunma ve açık duruşmada bana okunması hakkımdan özgür ve gönüllü olarak feragat ediyorum" ifadelerini kullandı.

Georgia Eyalet Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Clark Cunningham, Trump'ın mahkemeye çıkmamasının anlaşılabilir bir karar olduğunu söyledi.

Cunningham, "Trump kendisine yöneltilen suçlamaları tamamen biliyor. Duruşmanın asıl amacı sanığa suçlamaları okumak ve kişinin savunmasını girmek. Yani orada olmasına gerek yok, ne olduğunu biliyor" dedi.

6 Eylül'de önce Trump'ın, sonra da diğer sanıkların Trump'tan sonra 15 dakika arayla mahkemeye çıkarılması planlanıyordu.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis, Trump'ı suçlama kararı sonrası bazı Cumhuriyetçiler ve eski başkanın müttefikleri tarafından eleştirilmişti.

Georgia Eyaleti Senatörü Colton Moore, arkadaşı Georgia Valisi Brian Kemp'e, Willis'in görevden alınması için özel bir oturum yapılması çağrısında bulunan bir mektup göndermişti.

Brian Kemp de Trump ve Moore gibi Cumhuriyetçi Parti'den.

Vali Kemp, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında henüz buna gerek görmediğini açıkladı.

Kemp, "Vali olduğum sürece, siyasi olarak kimin lehine ya da aleyhine sonuçlandığına bakmaksızın yasaya ve Anayasaya uyacağım" dedi.

2024 başkanlık seçimleri için güçlü bir aday olarak görülen Trump'ın, yeniden ABD Başkanı seçilmesi halinde kendisi hakkında af kararı alabileceği konuşuluyor.

Ancak Trump ABD Başkanı seçilse bile Georgia’da hüküm giymesi halinde, kendisi için af çıkaramaz çünkü başkanların sadece federal suçlamalar için af yetkisi var.

Oysa Georgia’da Trump’a eyalet düzeyinde suçlamalar yöneltiliyor.

Georgia'da eyalet valisinin de böyle bir af yetkisi yok.

Eyalete bunu özel bir komite ancak zanlı, cezasının beş yılını tamamladıktan sonra yapabiliyor.