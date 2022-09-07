İngiltere Merkez Bankası resesyon uyarısında bulundu, sterlin dolar karşısında değer kaybetti

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28 dakika önce

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere'nin resesyona gireceğini ve Ukrayna'daki savaş devam ederken bu resesyonu engelleyecek pek bir şey yapılamayacağı uyarısında bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bunun "büyük ölçüde Rusya'nın eylemleri ve enerji fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklı olduğunu" söyledi.

İngiltere ekonomisinin 2022'nin son çeyreğinde küçülmesi ve 2023 yılının sonuna kadar da küçülmeye devam etmesi bekleniyor.

Sterlin dolar karşısında değer kaybetti

İngiliz para birimi sterlin ABD doları karşısında 1985'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çarşamba günü sterlin dolar karşısında yüzde 0,64 değer kaybederek 1,145 dolara geriledi.

Merkez Bankası, ekonomide zayıflama beklentisinin yanı sıra doların güçlenmesinin de sterlin üzerinde baskılama yaptığını kaydetti.

Enerji faturalarının dondurulması bekleniyor

Kaynak, Getty Images

Resesyon uyarısı, Başbakan Liz Truss'ın artan enerji faturalarına karşı Perşembe günü açıklaması beklenen fiyat dondurma planlarının öncesinde geldi.

Halihazırda tipik bir hanenin gaz ve elektrik faturası Ekim ayında 1.971 sterlinden 3.549'a yükselecek.

Truss'ın bu fiyatı 2.500 sterlin ile sınırlandırılabileceği, tüm ayrıntıları ise Perşembe günü açıklaması bekleniyor.

Pandemi kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra ekonominin normale dönmesi, ardından da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlara karşı Avrupa'ya gaz sevkiyatını büyük ölçüde kesmesiyle enerji fiyatları hızla tırmandı.

Merkez Bankası tırmanan enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla geçen ay faiz oranlarını son 27 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken İngiltere'nin resesyona gireceği tahmininde bulunmuştu.

Son hamlelerini savunan Bailey "İngiltere'yi resesyona sokacak kişi MPC [Para Politikası Kurulu] değil Vladimir Putin'dir" dedi.

Bankanın önümüzdeki hafta faiz oranlarına karar verirken yeni başbakanın enerji planı açıklamasını "dikkate alacağını" söyledi.

Diğer ekonomistler de Liz Truss'ın enerji destek planına rağmen, daha kısa süreli ve daha az şiddetli olsa da, İngiltere'nin resesyona girmesini bekliyor.

İngiltere'de gıda, yakıt ve enerji fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon oranı 10,1 ile son 40 yılın en hızlı artışını gösteriyor.

Yatırım bankası Goldman Sachs, hanehalkı faturalarının belli bir sınırda dondurulması halinde, enflasyonun Ekim ayında daha önce öngörülen yüzde 14,8 yerine yüzde 10,8 düzeyinde gerçekleşebileceğini, Aralık 2023'e kadar da yüzde 2,4'e gerileyeceğini belirtiyor.

Deutsche Bank, Ekim ayından itibaren enerji faturalarının 2.500 sterlin ile sınırlandırılmasının yıllık enflasyon tahminini yüzde 9'a düşüreceğini öne sürdü.

Yardım kuruluşları, artan faturalar ve harcamalar nedeniyle milyonlarca hanenin daha yakıt yoksulluğuna düşeceği uyarısında bulundu.