Açık artırmada satılan bavullardan insan kalıntıları çıktı

15 dakika önce

Polis cinayet soruşturması başlatırken, bavullardaki ceset ya da cesetlerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

Aile geçen Perşembe günü evlerinin yakınındaki bir depoda yapılan açık artırmadan bavullarla birlikte daha pek çok eşya satın almıştı.

Hatta geçmişte bir krematoryumda (ölü yakılan yer) çalışmış olan bir komşu, kokunun çok belirgin olduğunu söyleyerek "Ne kokusu olduğunu hemen anladım ve nereden geldiğini bulmaya çalıştım" dedi.