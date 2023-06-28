Julian Sands: Dağda bulunan kalıntıların İngiliz aktöre ait olduğu belirlendi

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19 dakika önce

ABD'nin California eyaletindeki bir dağda bulunan insan kalıntılarının Ocak ayında yürüyüş yaparken kaybolan İngiliz aktör Julian Sands'e ait olduğu tespit edildi.

Polis, bölgede yürüyüşe çıkanların kalıntıları Cumartesi günü bulduğunu ve Sands'e ait olduğunun saptandığını açıkladı.

65 yaşındaki aktör, daha çok Oscar ödüllü Manzaralı Oda filmi ile 24 ve Smallville dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.

Diğer rolleri arasında Daniel Craig ile oynadığı 2011 yapımı Ejderha Dövmeli Kız da yer alıyordu.

Sands, San Gabriel Dağları'nın Baldy Bowl bölgesinde kötü hava koşullarının yaşandığı 13 Ocak'ta kayboldu.

Bölgedeki fırtına, buzlu koşullar ve çığ tehlikesi nedeniyle havadan ve karadan arama çalışmaları sekteye uğradı.

San Bernardino polisi hafta sonunda Baldy Dağı civarında bulunan kalıntıların kayıp oyuncuya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı.

Şerif, "Ölüm şekli halen soruşturma altında olup, test sonuçları bekleniyor" dedi.

Sands'in ailesi açıklama yaparak Californialı yetkililere çabaları için teşekkür etti ve "Julian'ı harika bir baba, koca, kaşif, doğa ve sanat aşığı, özgün ve çok yönlü bir insan olarak güzel anılarla kalbimizde taşımaya devam ediyoruz" dedi.

Birlikte yürüyüşlere çıktığı arkadaşı Kevin Ryan daha önce bu doğa yürüyüşlerinin Sands için gerçek bir tutku olduğunu belirterek "tanıdığım en ileri yürüyüşçüydü" demişti.

Kaynak, SAN BERNARDINO ŞERİF OFİSİ Fotoğraf altı yazısı, Cumartesi günü kalıntıların yürüyüş yapanlarca bulunması üzerine arama ekipleri bölgeye geri döndü

İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde doğan Sands, oyunculuk kariyerine Ölüm Tarlaları gibi filmlerde aldığı rollerle başladı.

Bu sayede yönetmen James Ivory'nin dikkatini çekti ve 1985 yılında Manzaralı Oda filminde rol aldı.

Maggie Smith, Daniel Day-Lewis ve Judi Dench'in de rol aldığı film gişede büyük başarı elde etti ve Oscar, Bafta ve Altın Küre ödüllerini kazandı. Britanya Film Enstitüsü (BFI) bu filmi en iyi 100 İngiliz filminden biri olarak seçti.