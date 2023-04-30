Türkiye’nin hava sahasını bir Ermeni havayolu şirketine kapadığı iddia edildi

Şubat ayında Ermenistan'dan Türkiye'ye üç yıl aradan sonra gerçekleşen ilk uçuştan bir kare

Reuters’ın haberine göre düşük maliyetli bir havayolu şirketi olan FlyOne Armenia’nın yönetim kurulu başkanı olan said Aram Ananyan, “ne olduğu anlaşılmayan nedenler yüzünden daha önce verilen iznin kaldırıldığını” söyledi.