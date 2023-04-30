Türkiye’nin hava sahasını bir Ermeni havayolu şirketine kapadığı iddia edildi
Türkiye’nin Cumartesi günü hava sahasını Ermeni havayolu şirketi FlyOne Armenia’ya haber vermeden kapadığı iddia edildi.
Reuters’ın haberine göre düşük maliyetli bir havayolu şirketi olan FlyOne Armenia’nın yönetim kurulu başkanı olan said Aram Ananyan, “ne olduğu anlaşılmayan nedenler yüzünden daha önce verilen iznin kaldırıldığını” söyledi.
Armenpress haber ajansında yer alan açıklamaya göre Ananyan, “Türk yetkililerin daha önceden uyarıda bulunmadan hava sahasını kapamasının şirketi ve yolcuları zor duruma soktuğunu” dile getirdi.
Moldovalı havayolu şirketi FlyOne’a bağlı bir şirket olan FlyOne Armenia, operasyonlarına Aralık 2021’de başladı.
Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci kapsamında 2020'den bu yana yapılmayan uçuşlar Şubat ayında yeniden başlamıştı.
Haberin sonu
2 Şubat tarihinde FlyOne Armenia havayollarına ait uçak Ermenistan’dan kalkarak İstanbul’a inmişti.
Aynı zamanda Şubat ayında depremlerin ardından iki ülke arasındaki gümrük kapısı 35 yıl sonra ilk defa yardımların taşınması için açıldı.