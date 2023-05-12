Kılıçdaroğlu'nun dezenformasyon çıkışı Rusya'da nasıl yankı buldu?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin

Yazan, Günce Akpamuk

Unvan, BBC Türkçe

33 dakika önce

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Rusya'yı Türkiye seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yer aldığı iddia edilen cinsel içerikli görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Twitter mesajında bunların arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.

CHP lideri paylaşımında “Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala iş birlikten ve dostluktan yanayız” yazdı.

Kremlin, Rusya’nın 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin bu iddiaları yalanladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Resmen ilan ediyoruz: Bir müdahaleden söz edilemez. Ana muhalefetin adayına bu iddiaları kim aktardıysa 'yalancıdır'" diye konuştu.

Rus basınında da paylaşılan açıklamaya ek detay verilmedi. Ancak Rus haber ajansı RIA Novosti, ilgili haberinde “Biz başka ülkelerin iç davalarına karışmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün Reuters’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Eğer sağlam kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım” dedi. Partisinin bu konuyla ilgili Türkiye’deki Rusya Büyükelçiliği’yle iletişime geçmediğini ekledi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Başka bir ülkenin Türkiye’deki seçim sürecine bir parti lehine müdahale etmesi kabul edilemez. Bütün dünyanın bunun farkında olmasını istiyorum, bu nedenle açıkça tveet attım”.

Gazeteci Murat Yetkin'in aktardığına göre, 6-7 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Rus bir gazetecinin “Türkiye’deki seçim kampanyasında Rusya kimleri destekliyor?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Amerikalılar’ın basın toplantılarında bu tarz sorular yöneltebilirsiniz ancak Rusya hiç kimsenin iç işlerine karışmaz, seçim süreçlerinin parçası değiliz."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kremlin Sözcüsü Dimirti Peskov

'İsveç'te Kuran yakılması da Rusya'nın provokasyonu'

BBC Türkçe’ye konuşan Rusya merkezli düşünce kuruluşu Yeni Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin başkanı (YETAM) Yuriy Mavaşev, “Öyle ya da böyle Rus özel kuvvetlerinin, Erdoğan'ın kazanması için her şeyi yapmaya hazır olduğundan hiç şüphem yok” dedi.

Mavaşev, “Bunun uğruna her türlü yalana, sahteciliğe gideceklerdir. Putin, Türk muhalefetiyle temasa geçmekten çok korkuyor. Ne de olsa bütün yatırımlarını Putin'in Rusya'yı yönettiği gibi Türkiye'yi yönetmeye çalışan Erdoğan'a yaptı” sözlerini ifade etti.

Ayrıca, “Görünüşe göre İsveç'te Kuran'ın yakılması aslında Rus özel servislerinin bir provokasyonuydu” sözlerini ekledi.