Çin ekonomisi, ilk çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 4,5 büyüdü

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18 Nisan 2023, 13:37 +03 Güncelleme 49 dakika önce

Çin ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde beklentileri aşarak yüzde 4,5 oranında büyüdü. Pekin yönetimi 2022'nin sonunda Covid-19 kısıtlamalarını kaldırmıştı.

Resmi verilere göre ekonomideki büyüme, hane halkı harcamalarında görülen artış ve endüstriyel hareketlenmeden kaynaklandı.

Mart ayına verileri, Çin'de hane halkı harcamaları arasında en büyük kalem olan perakende satışlarda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 arttığını gösteriyor.

Aynı zamanda ülkedeki fabrikalarda üretime, tahminlerin biraz altında kalsa da yüzde 3,9'luk artış kaydedildi.

Çin'in havayolu endüstrisinde de güçlü bir toparlanma yaşandı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi verileri, Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının neredeyse üç kat arttığını ve 45 milyondan fazla hava yolculuğu yapıldığını gösteriyor.

Pekin yönetimi, Aralık ayında koronavirüs önlemlerini kaldırdığında dünyanın en büyük ikinci ekonomisini büyütme sözü vermişti.

Çin ayrıca aynı zamanda büyük teknoloji şirketlerine ve müteahhitlere yönelik üç yıldır süren baskıyı hafifletme kararı aldı.

Yatırımcılar, hükümetin koronavirüs önlemlerini kaldırmasının ardından Çin'in ekonomik toparlanma gücüne dair ipuçları bekliyordu.

BBC'ye konuşan analistler son verilerin olumlu bir tablo gösterdiğini ancak büyümenin bu hızda devam edemeyeceğini söylüyor.

Çin'deki Hang Seng Bankası'nda Baş Ekonomist olan Dan Vang, "Önümüzdeki aylarda, küresel ekonomik yavaşlama yüzünden imalat talebi düşebilir ve ihracattaki artış sürdürülemeyebilir" dedi.

Çin Halk Bankası dahil birçok yetkili kurum, ülke ekonomisini hızlandırma ve ülkedeki işsizlik sorununu çözme taahhüdünde bulundu.