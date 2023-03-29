İngiltere'den sığınmacılar için 'ucuz yerleşim' planı: Oteller yerine teknelere ve eski kışlalara gönderilecekler

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, BBC'nin edindiği bilgilere göre göçmenlerin Essex bölgesindeki Wethersfield hava kuvvetleri üssüne yerleştirilmesi planlanıyor

Yazan, Ione Wells ve Andre Rhoden-Paul

Unvan, BBC News

29 Mart 2023, 13:10 +03 Güncelleme 34 dakika önce

İngiltere hükümeti, sığınmacıları oteller yerine, daha ucuza mal olacak gemiler, tekneler ve eski askeri üslere yerleştirmeyi planlıyor.

"Daha az gelişmiş yerleşimlere geçiş" diye adlandırılan planı hükümetin göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Robert Jenrick açıklayacak.

İngiltere, sığınmacıların barındırıldığı otellerin günde 6,2 milyon sterline mal olduğunu söylüyor.

Fakat sığınmacıların yerleştirilmesi düşünülen alanların uygunluğunun tartışma yaratması bekleniyor.

Jenrick'in açıklayacağı planda İngiltere'ye yasa dışı yollardan gelenlerin çeşitli eski askeri üsler ve tesislerde barındırılması öngörülüyor.

BBC'nin edindiği bilgiye göre hükümet şimdiden Lincolnshire ve Essex'deki bazı askeri üslerde, sığınmacıların kalabilmesi için gereken yapısal değişiklikler için hazırlıkları tamamladı.

Buna karşılık sığınmacıların barındırılması düşünülen gemi ve tekneler konusunda hazırlıklar henüz o kadar ilerlemedi ve bugün bu amaçla kaç tekne kullanılacağı ve bunların nerelerde demirli olacağı konusunun açıklanması beklenmiyor.

Ama planlara iktidardaki Muhafazakar Parti içinden de itirazlar var. Dışişleri Bakanı James Cleverly daha önce sığınmacıların kendi seçim bölgesi olan Essex'deki Wethersfield hava üssüne yerleştirilmesi planlarını eleştirmişti.

Cleverly bu tesisin her yere uzak olduğunu ve ulaşım altyapısının çok sınırlı olduğunu söylemişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Başbakan Rishi Sunak göçmenlerin otellere yerleştirilmesinin çok yüksek maliyetli olduğunu ve bu uygulamaya devam edilemeyeceğini söylüyor

Kullanılması planlanan tesisler arasında Lincolnshire'daki Scampton köyü yakınlarındaki eski bir hava kuvvetleri üssü de var.

Muhafazakar Parti'nin bu bölgedeki milletvekili de bu planı eleştirmişti.

Hükümet kaynakları plan dahilinde kullanılacak tesislerin her birinde 1500-2000 kişinin kalabileceğini, buralara muhtemelen daha önce otellere yerleştirilen sığınmacıların değil, yeni gelenlerin yerleştirileceğini söylüyorlar.

Hükümet anı zamanda yüzlerce kişinin kalabileceği tekneleri de plana dahil etmeyi düşünüyor.

Times gazetesinin haberine göre hükümet bu planın, ülkeye denizden küçük botlarla geçmeye çalışan göçmenler üzerinde caydırıcı olacağını umuyor.

Göçmenlerin ve sığınmacıların daha ucuz yerlere yerleştirilmesi planı içerisinde eski öğrenci yurtları, tatil köyleri veya turist gemileri de var.

BBC'nin edindiği bilgiye göre şu anda İngiltere'de 51 bin göçmen ve sığınmacı geçici olarak yerleştirildikleri 395 otelde gözetim altında tutuluyor.

Başbakan Rishi Sunak dünkü kabine toplantısında bu durumun çok maliyetli olduğunu ve sürdürülemeyeceğini söyledi.

Sunak, Avam Kamarası'nın karma komisyonunda ise deniz yoluyla gelen sığınmacılar arasındaki çocukların, gözetimden muaf olamayacağını söyledi, aksinin ülkeyi düzensiz göçmenler için cazip hale getirdiğini savundu.

Hükümetin yeni Yasa Dışı Göç Yasası tasarısı halen parlamentoda görüşülüyor.

Özellikle Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçenleri hedefleyen yeni düzenleme, göçmenlerin İngiltere'de sığınma başvurusu yapmasını engellemeyi amaçlıyor.

Buna göre sığınmacılar 28 gün, yasal itiraz hakkı verilmeksizin gözetim altında tutulduktan sonra ya kendi ülkelerine ya da Ruanda gibi "güvenli bir üçüncü ülkeye" gönderilebilecekler.