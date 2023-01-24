Polonya, Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya yollamayı Almanya'dan resmen talep etti

Kaynak, Reuters

24 Ocak 2023, 16:29 +03 Güncelleme bir saat önce

Polonya, Almanya’dan resmen Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarını ihraç etme istedi. Talebin, bu tartışmalı konuda karar vermesi için Berlin üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Alman hükümeti BBC’ye yapığı açıklamada, Alman yapımı 14 tankın Ukrayna’ya gönderilmesi talebini aldıklarını belirtti.

Ancak nihai kararın Başbakan Olaf Scholz’da olduğu vurgulandı.

Ukrayna, bu tankları Rus hatlarını yarmak ve beklenen karşı saldırıyı engellemek için hayati önemde görüyor.

Leopard 2 tankları, özellikle Rusya’nın Ukrayna’nın işgalinde kullandığı T-90 tanklarıyla rekabet için tasarlanmıştı.

Ancak ihraç kuralları, bu tankların üçüncü ülkelere yeniden ihraç edilmesi için Berlin’in izin vermesini gerektiriyor.

Polonya Başbakanı Masteusz Morawiecki Almanya’nın taleplerine hızla yanıt vermesini umduklarını söyledi ve Almanya’yı “süreci geciktirmek ve baştan savmaya çalışmak ve anlaşılması güç bir şekilde davranmakla” suçladı.

Polonya Başbakanı ayrıca, Avrupa Birliği’nden Ukrayna’ya yollamak istedikleri tankların parasını karşılamasını talep edeceklerini belitti.

Almanya, Leopard 2 tanklarını yollamak ya da başka ülkelerin yollamasına izin vermek konusunda isteksiz davranıyor. Berlin’in kaygılarından biri, bu konuda acele bir adım atmasının Rusya’yla gerilimi daha da artırması.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorious, Berlin’in müttefik ülkelerin Ukraynalı askerlere Leopard 2 tanklarının kullanımı konusunda eğitim vermelerine yeşil ışık yaktıklarını söyledi, ancak Berlin adına bir taahhütte bulunmadı.

Tank eğitimine yeşil ışık

Pistorious, tankların gönderilmesi konusunda kararın yakında verileceğini belirtirken, Alman Genelkurmay Başkanı, kararın siyasi düzeyde alınacağını vurguladı.

Pistorious, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında “İstemeleri ya da fırsatları olması durumunda ortaklarımızı Ukraynalıların Leopard araçlarının kullanımı alanında eğitilmesini teşvik ediyoruz” dedi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da, Almanya’ya “Ukrayna’yı Leopard 2 tanklarıyla destekleyen ülkeler koalisyonuna katılma çağrısında bulunduğunu” belirtti.

Polonyalı Bakan “Bu bizim ortak davamız, çünkü söz konusu olan Avrupa’nın tümünün güvenliği” diye de ekledi.