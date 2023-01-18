Ukrayna İçişleri Bakanı ve yardımcısı dahil 16 kişi, düşen helikopterde öldü

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Helikopterin düştüğü yer kordonla çevrildi

18 Ocak 2023, 11:38 +03 Güncelleme 7 dakika önce

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düşen helikopterde ülkenin içişleri bakanı ve yardımcısı ile birlikte 16 kişi öldü.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba helikopterin, içinde çocukların da bulunduğu bir kreş yakınında düştüğünü söyledi.

İlk belirlemelere göre hayatını kaybedenler arasında en az iki çocuk da var.

Helikopterde Bakan Denys Monastyrsky ile birlikte sekiz kişi bulunuyordu.

Emniyet Genel Müdürü Ihor Klymenko, Facebook'ta yaptığı paylaşımda helikopterin Ukrayna ulusal acil servisine ait olduğunu yazdı.

Kiev'in Brovary semtinde yaşanan kazanın ardından kreş yakınında yangın çıktı. Kreşte bulunan çocuklarla birlikte personel binadan tahliye edildi.

Kaza sırasında havanın karanlık ve sisli olduğu bildirilirken, helikopterin önce bir apartmana ardından da kreşe çarptığı belirtildi.

Kaynak, Reuters

Klymenko, 10’u çocuk olmak üzere 22 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.