ABD’de sistemden izole yaşamaya çalışan üç kişinin cesetleri bulundu

25 dakika önce

Max Matza | BBC News

Kaynak, Getty Images

ABD’nin Colorado eyaletinde “sistemden izole” yaşamaya çalışan üç kişinin öldüğü tespit edildi.

Kız kardeşler Christine ve Rebecca Vance ile Rebecca’nın 14 yaşındaki oğlunun cesetleri, Rocky Dağları’ndaki ücra bir kamp alanında bulundu.

Cesetleri inceleyen bir adli tıp uzmanı, bu kişilerin büyük ihtimalle açlıktan veya soğuk kış şartları nedeniyle öldüklerini açıkladı.

Üçlünün geçen yaz kamp yapmaya başladığı ve kışın hayatlarını kaybettiği anlaşılıyor.

Washington Post gazetesine konuşan Rebecca Vance’ın üvey kız kardeşi Trevala Jara, “Rebecca dünyanın gidişatından memnun değildi ve bu yüzden oğluyla kız kardeşini alıp herkesten uzak yaşamak istiyordu” dedi.

Jara, 40’lı yaşlarında olan iki kız kardeşin medeniyetten uzakta hayatta kalma tecrübelerinin olmadığını, Colorado dağlarında hayatta kalmak için internetten video izlediklerini anlattı.

Colorado Springs gazetesine konuşan Jara “Bu konuda tecrübeniz yoksa bunu başaramazsınız. İnternetten videolar izleyip medeniyetten uzakta hayatta kalmayı beceremezsiniz” dedi ve ekledi:

“Hazırlıksız oldukları için açlıktan öldüler.

“Ağustos ayında bize veda etmeye geldiklerinde onları durdurmaya çalıştık ama bizi dinlemediler bile. Kararlarını çoktan vermişlerdi.”

Colorado Springs’teki hayatlarını terk edip dağa çıkan üçlünün ölüm nedenleri, adli tıp raporunun hazırlanmasının ardından resmiyet kazanacak.

Üçlünün cesetlerinden geriye kalanlar, bir dağ yürüyüşçüsü tarafından 9 Temmuz’da Gunnison Ulusal Ormanı’ndaki Gold Creek Kamp Alanı’nda yürürken bulunmuştu.

Gunnison Adli Tabibi Michael Barnes cesetlerden ikisinin 2 bin 900 metre yükseklikteki kamp alanında bir çadırda, birinin de çadırın dışında bulunduğunu söyledi.

14 yaşındaki çocuğun adı açıklanmadı.

Tabip Barnes üçlünün bir barınak yapmaya çalıştığının, fakat kış şartları ağırlaşınca bundan vazgeçtiğinin anlaşıldığını da ekledi:

“Kış beklediklerinden erken geldiği için çadırlarına sığınarak hayatta kalmaya mı çalıştılar diye merak ediyorum.