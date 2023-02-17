Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu

Fotoğraf altı yazısı, Alparslan Arslan, 2006'daki saldırıyla ilgili olarak iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı

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Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre koğuşunda kendini asarak intihar ettiği belirtilen Arslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Alparslan Arslan 17 Mayıs 2006 yılında, avukat kimliğini göstererek üst araması yapılmadan girdiği Danıştay binasında toplantı halinde olan 5 kişilik, 2'nci daire heyetine silahlı saldırı düzenlemişti.

Saldırıda hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 4 üye ise yaralanmıştı.

Kaçmak isterken yakalanan Arslan, saldırıyı tek başına yaptığı iddia etti.

Yargılama Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Yargılama sırasında saldırının Ergenekon örgütü tarafından azmettirildiği ileri sürüldü.

Saldırı dosyasının Ergenekon davasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesi istendi. Mahkemenin aksi yöndeki kararı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından Aralık 2008'de bozularak, Ergenekon davası ile birleştirilmesine karar verildi. Bu nedenle Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirildi.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet

Arslan, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Kasım 2020'de cezası onan Arslan Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

Alparslan Arslan, bu süreçte psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de sevk edildi.

Arslan burada bir süre tedavi edildikten sonra yeniden cezaevine gönderildi.

Alparslan Arslan, saldırı sonrası cezaevindeki ilk döneminde uzun süre yemek yemediği için hastaneye kaldırılmıştı. Arslan, Sincan F Tipi Cezaevi'nde kaldığı dönemde de koğuşunu ateşe vermiş, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.