İran'daki eylemler: Güvenlik güçlerinin 9 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü bildirildi

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49 dakika önce

İran’da 9 yaşındaki Kian Pirfalak ile 14 yaşındaki Sepehr Maghsudi’nin ailesi, çocuklarının hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü savunuyor.

Devlet medyası ise İzeh kentindeki olaylarda yedi kişinin motorsikletli silahlı saldırganların düzenlediği “terör saldırısında” öldüğünü savundu.

Ancak çocukların ailelerine yakın kaynaklar BBC Farsça’ya yaptıkları açıklamada, 9 yaşındaki Kian Pirfalak ve 14 yaşındaki Sepehr Maghsudi’nin güvenlik güçlerinin açtığı ateşle öldüğünü söyledi.

Ülke genelinde ise Çarşamba günü en az 13 kişinin öldüğü çeşitli kaynaklarca aktarılıyor.

Ülkenin resmi haber ajansı Irna, motosikletli iki saldırganın yerel saatle 17:30’da İzeh’in merkezindeki pazarda eylemcileri ve güvenlik güçlerini hedef aldığını bildirdi.

Ajans, aralarında dokuz yaşındaki bir çocuk ve bir kadının bulunduğu 7 kişinin öldüğünü, üç polis memuru ve 3 Besiç milisinin de yaralandığını kaydetti.

Besiç Direniş Güçleri, Devrim Muhafızlarının gönüllü kanadını oluşturuyor.

Irna, ayrıca “terör saldırısı” diye tanımladığı olaya ait olduğunu öne sürdüğü bir video yayınladı. Gece çekilen görüntülerde, bir motosiklet kalabalığın yanından geçerken silah sesleri duyuluyor.

Ancak muhalif eylemciler ve iki kurbanın ailesine yakın kaynaklar devlet kontrolündeki medyada yer alan haberleri reddetti.

9 yaşındaki Kian Pirfalak’ın ailesine yakın bir kaynak BBC Farsça’dan Parham Ghomadi’ye yaptığı açıklamada, Kian’ın bir grup güvenlik gücü üzerlerine ateş açtığı sırada, babası Maysham ile birlikte arabada olduğunu söyledi.

Kian’ın gerçek mermiyle göğsünden vurulduğu ve olay yerinde öldüğünü, üç mermi isabet eden Maysham’in ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda da Kian’ın kimliği belli olmayan bir yakını, Kian’ın naaşının yanında “Babasıyla eve gidiyordu ve İslam Cumhuriyeti’nin bu yozlaşmış rejiminin mermileri tarafından hedef alındı” diyor.

14 yaşındaki Sepehr Mahghsoodi’nin ailesine yakın bir kaynak da BBC Farsça’ya 14 yaşındaki çocuğun protesto sırasında gerçek mermiyle başından vurulduğunu söyledi.

Aynı kaynak, Maghsoodi’nin naaşının, morga götürülmesinden iki saat sonra güvenlik güçleri tarafından çalındığını iddia etti.

'1500tasvir' isimli bir muhalif organizasyon da güvenlik güçlerini İzeh’de Artin Rahmani adlı 14 yaşındaki bir başka çocuğu öldürmekle suçladı.

Rahmani’nin eyleme gitmeden önce Instagram hesabına “Bu topraklar bana henüz hiçbir fayda sağlamadı ama yine de onun için ölmeye hazırım” yazdığını söyledi.

Kürt insan hakları örgütü Hengaw ise güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeybatısındaki Bukan, Kamyaran Sanandaj ve Mahsa Amini’nin memleketi Sakkez’de en az 10 eylemciyi öldürdüğünü duyurdu.

Devlet televizyonu ise ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde, motosikletli saldırganların bir başka “terör saldırısında” üç güvenlik görevlisini öldürdüğünü öne sürüyor.

Y﻿eni bir gösteri dalgası

İran’da Salı gününden bu yana, yeni bir gösteri ve grev dalgası başladı.

B﻿u gösterilerde, Kasım 2019’da artan yakıt fiyatlarına karşı düzenlenen eylemlerde ölenler de anılıyor.

Ü﻿lke, Eylül ayında Mahsa Amini'nin gözaltında ölümü sonrası bir protesto dalgası içine girdi..

İran İnsan Hakları Eylemcileri Haber Ajansı’na (HRANA) göre İran lider kadrosunun “isyan” diye nitelediği eylemlerde, aralarında 56 çocuğun da bulunduğu en az 362 kişi öldü, 16 bin kişi de tutuklandı.