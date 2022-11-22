OECD: 2023 ve 2024'te Türkiye'nin büyümesi yavaşlayarak devam edecek ama kırılganlıkları artacak
Ekonomik Görünüm raporunu bugün yayımlayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre Türkiye 2023 ve 2024'te üye ülkeler arasında en fazla büyüyen ekonomiler arasında yer alırken, enflasyonun açık ara farkla en yüksek seyrettiği ülke olacak.
2023 yılında büyümenin belirgin bir biçimde yavaşlayacağını tahmin eden OECD, Euro Bölgesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) zayıf büyüme ön görüyor.
Bu ülkeler arasında sadece Almanya'nın küçülmesi bekleniyor.
OECD, gelişmiş ülkelerde büyümenin devam etmesiyle gelecek yıl küresel ekonominin ortalama yüzde 2,2 büyüyeceğini ön görüyor.
Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu ülke olmaya devam edecek
OECD'nin tahminlerine enerji krizinin ana nedenlerinden biri olduğu küresel enflasyonun etkileri önümüzdeki iki yılda devam edecek.
Örgüt ülkeleri arasında enflasyonun açık ara farkla en yüksek olduğu Türkiye'de 2022 enflasyonu ortalama yüzde 73,2 olacak. Ülke, gelecek yıldan itibaren tüketici fiyatlarındaki artışın yavaşladığını görecek.
Örgüte göre Türkiye'nin 2023 ve 2024'te enflasyon oranları sırasıyla yüzde 44,59 ve yüzde 42 olacak.
OECD'ye göre Türkiye'de enflasyonun yüksek seyretmesi hane halkının satın alma gücünü düşürürken, artan belirsizlik ortamı yatırımı engelleyecek.
Dış talepteki zayıflama ihracat artışını da yavaşlatacak. İşsizlik oranının 2023'te yüzde 10'un üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.
Örgütün Türkiye notunda, "Ekonominin dış finansman ihtiyacı ve düşük rezerv tamponları, ekonomiyi şoklara karşı oldukça savunmasız bırakıyor." ifadeleri kullanılıyor.
OECD, Merkez Bankası'nın güven sağlamak ve enflasyon beklentilerinde yeniden çıpa oluşturmak için politika faizini artırması gerektiğini söylüyor.
Türkiye'nin ardından enflasyonun en yüksek olduğu Estonya'da tüketici fiyatları ortalama yüzde 20 artıyor. 2023 ve 2024'te bu oran yüzde 10,8 ve yüzde 2,77 olacak.
Bu yıl yüzde 10 dolaylarında seyreden OECD enflasyon ortalamasıysa 2023'te yüzde 6,5 ve 2024'te yüzde 5,1'e inecek.
OECD dünya çapında merkez bankalarının, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırdığını ve bu stratejinin "meyvelerini vermeye" başladığını söylüyor.
Örneğin Brezilya'da merkez bankasının hızlı yanıtıyla son aylarda enflasyonun düşmeye başladığı ve ABD'de enflasyonla mücadelede bir miktar ilerleme olduğu belirtiliyor
Güçlü büyüme yaşandı ama kırılganlıklar artıyor
Örgütün tahminlerine göre Türkiye örgüte üye ülkeler arasında en fazla büyüyen ekonomilerden biri olacak.
Türkiye'nin önümüzdeki yıl yüzde 3'lük büyümeyle OECD ülkeleri arasında en fazla büyüme gösteren ikinci ülke olması bekleniyor.
İlk sıradaysa yüzde 3,8 büyüyeceği tahmin edilen İrlanda yer alıyor.
OECD'ye göre örgüte üye olmayan büyük ekonomiler arasında Türkiye önümüzdeki yıl Hindistan, Suudi Arabistan, Endonezya ve Çin'den sonra en fazla büyüyen beşinci ekonomi olacak.
Buna karşın Türkiye'nin ekonomik büyümesi 2023 ve 2024'te yavaşlacak.
Bunda zayıf dış talep ve süregelen jeopolitik belirsizliklerin yatırımları baskılaması ve ihracat artışını sınırlaması etkili olacak.
OECD, sürekli yüksek enflasyonun hanehalkının satın alma gücünü azaltacağı için hanehalkı tüketiminin önemli ölçüde yavaşlayacağını söylüyor.
Enflasyonun, kısmen baz etkileri nedeniyle düşeceği, ancak son dönemde liradaki değer kaybının ve ücret artışlarının tüketici fiyatlarına kademeli olarak yansıması nedeniyle yüzde 40'ın üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.
OECD, emtia fiyatlarının tahmin edilenden daha yüksek olması durumunda Türkiye'nin petrol ve gaz ithalatında büyük ölçüde dışa bağımlı olması nedeniyle enflasyonist bir baskıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.
Örgüt, "genişleyen makroekonomik dengesizliklerin" Türk Lirası'nın değer kaybını hızlandırabileceğini ve enflasyonu artırabileceğini söylüyor.
İngiltere gelişmiş ülkeler arasında en fazla gerileyen ekonomi
OECD'ye göre küresel enerji krizi İngiltere ekonomisini diğer gelişmiş ülkelere göre daha fazla geriletiyor.
İngiltere G7 ülkeleri arasında önümüzdeki yıl en çok küçülen ekonomi olacak.
OECD, İngiltere ekonomisinin önümüzdeki yıl yüzde 0,4 küçüleceğini ve yüzde 2024'te yüzde 0,2 büyüyeceğini tahmin ediyor.
Örgüt, İngiltere enflasyonunun bu yılın sonunda zirveye ulaşacağını, ancak 2023'ün başlarında yüzde 9'un üzerinde kalacağını ve gelecek yılın sonunda yüzde 4,5'e düşeceğini tahmin ediyor.