Fransa'da apartmanda yangın: 5'i çocuk 10 ölü

Yangının Vaulx-en-Velin bölgesinde yerel saatle 06:30'da yedi katlı bir apartmanda çıktığı açıklandı.

Yetkililer 170 itfaiye görevlisinin olay yerine gönderildiğini ve yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

"Ortada çeşitli senaryolar var" diyen Darmanin, yangınla ilgili soruşturma açılacağını açıkladı.

Darmanin ayrıca çok zor koşullar altında yangına müdahale ederek birçok kişinin hayatını kurtaran itfaiye görevlilerini de övdü.