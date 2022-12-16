Fransa'da apartmanda yangın: 5'i çocuk 10 ölü
Fransa'nın Lyon kenti yakınlarında bir apartmanda çıkan yangında, beşi çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren çocukları yaşları 3 ile 15 arasında değişiyor.
Yaralanan 14 kişiden dördünün durumları ağır.
Yangının Vaulx-en-Velin bölgesinde yerel saatle 06:30'da yedi katlı bir apartmanda çıktığı açıklandı.
Yetkililer 170 itfaiye görevlisinin olay yerine gönderildiğini ve yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin henüz yangının nedeninin bilinmediğini söyledi.
"Ortada çeşitli senaryolar var" diyen Darmanin, yangınla ilgili soruşturma açılacağını açıkladı.
Darmanin ayrıca çok zor koşullar altında yangına müdahale ederek birçok kişinin hayatını kurtaran itfaiye görevlilerini de övdü.