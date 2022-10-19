İngiltere Parlamentosu'nda oylama öncesi Muhafazakar milletvekillerinin itilip, kakıldığı belirtildi

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19 Ekim 2022, 23:58 +03 Güncelleme 16 dakika önce

İ﻿ngiltere Parlamentosu'nda, olaya tanık olan milletvekillerine göre iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekilleri, parlamentodaki oylama öncesi itile kakıla Başbakan Lizz Truss'a destek vermeye zorlandı.

B﻿akanlar ise milletvekillerinin hükümete destek vermesi için fiziksel güç kullanıldığını reddetti.

A﻿ncak soruşturma çağrısı yapan İşçi Partili Milletvekili Chris Byrant yaşananların "zorbalık gibi göründüğünü" aktardı.

B﻿u arada Muhafakâr Partililer BBC'ye yaptıkları açıklamada parti disiplininden sorumlu yetkili Wendy Morton ve yardımcısının artık görevlerinde olmadığını bildirdi. Ancak daha sonra Morton ve yardımcısının hala görevde olduğu kaydedildi.

Ö﻿fkeli bir Muhafazakar milletvekili yaşanan kaosu "rezalet ve utanç" diye niteledi.

M﻿uhafazakar parlamento üyesi Charles Walker gördüklerinin "affedilemez" olduğunu ve hükümetin "bu noktadan geri dönemeyeceğini" belirtti.

Daha önce L﻿iz Truss'ın parti lideri ve başbakan olmasını destekleyen Walker "Umarım buna değmiştir" dedikten sonra, BBC'deki başka bir programda "Başbakanın kısa sürede istifa etmesini bekliyorum, çünkü bu göreve uygun değil" diye konuştu.

İ﻿ş Dünyasından sorumlu Bakan Jacob Rees Mogg ise Sky News'e yaptığı açıklamada "olanları zorbalık diye nitelemenin yanlış olacağını" ifade etti.

K﻿aya gazı çıkartılmasının yasaklanması için İşçi Partisi'nin verdiği tasarının reddedilmesinden sonra konuşan Bryan, milletvekillerinin korkmadan oy kullanabilmeleri gerektiğini ve zorbalığa karşı durmak istediklerini belirtti.

M﻿uhafazakar Parti'de parti disiplininden sorumlu yetkililer, milletvekillerine tasarıya karşı oy kullanmaları ve oylama Başbakan Truss'a karşı bir tür güvenoylaması haline dönüştüğünden, oy kullanmamaları durumunda milletvekilliklerinin askıya alınabileceğini söyledi.

A﻿ncak son dakikada İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Graham Stuart'ın bunun bir güvenoylaması olmadığını söylemesiyle süreç karıştı.

H﻿ükümet oylamayı 230'a karşı 326 oyla kazandı. Ancak oylamaya 40 Muhafazakar milletvekilinin katılmadığı belirlendi.

İ﻿şçi Partili Gölge Bakan Anna McMorrin, Twitter'da oylamadan sonra bir Muhafazakar milletvekilini "gözyaşları içinde" gördüğünü belirtti.

M﻿cMorrin "Az önce gözyaşlarındaki bir Muhafazakar milletvekilinin tasarıya karşı oy kullanması için itilip kakıldığına tanık olum" dedi.

İ﻿şçi Partisi'nin İskoçya'dan Sorumlu Gölge Devlet Bakanı Ian Murray de "parti disiplini yetkililerinin milletvekillerine çığlık attıklarını gördüm" diye konuştu.