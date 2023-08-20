Bağdat reklam panoları porno gösterilmesi sonrası kapatıldı

Kaynak, AFP

21 Ağustos 2023

Iraklı yetkililer, bir bilgisayar korsanının pornografik film göstermek için kullanmasının ardından Bağdat'ta tüm elektronik reklam panolarının karartılması emrini verdi.

Irak'ın başkentindeki bir ana yol kavşağındaki bir reklam panosuna, pornografik film yansıtıldı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Polis, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, zanlının reklam panolarını işleten şirketle mali sorunları olan bir teknisyen olduğu belirtildi.

Zanlının misilleme amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi Fransız haber ajansı AFP’ye, bilgisayar korsanının Cumartesi günü “yetkililer elektrik kablosunu kesmeden önce birkaç dakika boyunca pornografik film gösterdiğini” söyledi.

Aynı yetkili, bu "ahlaksız sahneler" nedeniyle yetkililerin, güvenlik önlemleri gözden geçirilene kadar "Bağdat'taki tüm reklam panolarını kapattığını” belirtti.