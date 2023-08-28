Libya'da İsrail ile 'temas' nedeniyle protestolar üzerine dışişleri bakanı görevden alındı

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28 Ağustos 2023, 10:21 +03 Güncelleme 8 dakika önce

Libya Başbakanı, İsrailli mevkidaşıyla gayrı resmi bir görüşme yapan dışişleri Bakanı Najla el Manguş’u görevden aldı

Trablus yönetimi Filistin davasını desteklediğinden ve İsrail’i tanımadığından, El Manguş’un İsrail Dışişleri Bakı Eli Cohen ile görüşmesi protestolara yol açtı

Eli Cohen, El Manguş ile görüşmesini ilişki kurmakta tarihi bir ilk adım olarak tanımladı.

İsrail, Arap ve çoğunluğu Müslüman daha çok sayıda ülkeyle yakın ilişki kurmak istiyor ve bu ülkelere petrol zengini Libya da dahil.

Acak ülkenin üç farklı bölgesini temsil eden Libya başkanlık konseyi, İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin yasadışı olduğunu açıkladı.

Parlamentodaki Başkanlık Ofisi El Manguş’u vatana ihanetle suçlarken, Başbakanı Abdül Hamid Dibeybe, dışişleri bakanı hakkında soruşturma başlattı.

Cohen, Manguşi ile Roma’da düzenlenen bir zirve çerçevesinde şansa görüştüklerini ve “iki ülke arasındaki ilişkilerin müthiş potansiyelin ele aldıklarını” söyledi.

Cohen, insani meselelerde İsrail yardımı, tarım, su yönetimi ve Libya’daki Yahudi mirasının korunmasının önemini görüştüklerini belirtti.

Libya Dışişleri Bakanlığı ise El Manguş’un İsrailli temsilcilerle görüşmeyi reddettiğini, yaşananın ise İtalyan Dışişleri Bakanlığı’ndaki “hazırlıksız ve ayaküstü bir karşılaşma” olduğunu savundu.

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Açıklamada ayrıca, karşılaşmada herhangi bir meselenin ele alınmadığı, uzlaşma ya da müzakerede bulunulmadığı da vurgulandı.

Görüşme haberinden sonra başken Trablus’ta ve diğer bazı şehirlerde protesto eylemleri yapılmıştı. Eylemlerde yollar abluka altına alınmış, lastik yakılmış ve eylemciler Filistin bayrakları sallanmıştı.

Trablus’ta uluslararası toplumca tanınan geçici bir hükümeti ve doğudaki rakip yönetimiyle Libya yıllardır kaos içinde.

İsrail’in Arap ve Müslüman ülkelerle diplomatik ilişki kurma çabaları 2020 Abraham Anlaşmalarıyla başlamıştı.